汇丰银行廖宜建：中国金融开放举措陆续落地赢得外资青睐

人民网北京9月6日电 （栗翘楚）9月6日至7日，中国发展高层论坛专题研讨会“贸易、开放与共享繁荣”在北京钓鱼台国宾馆举行。汇丰集团总经理、汇丰银行（中国）有限公司行长兼行政总裁廖宜建表示，随着中国一系列金融业开放举措陆续落地，外资机构进入中国市场的步伐更加积极。
“在稳步推进‘市场连通’‘资金流通’的同时，‘制度融通’也取得了进展。”廖宜建表示，近期中国人民银行决定改革完善贷款市场报价利率（LPR）形成机制，正是利率市场化向前推进的关键一步，其根本目标在于改善货币政策的传导机制，使其更有效地直接作用于实体经济，让市场信号的传递更顺畅，充分发挥其资源配置的决定性作用。
“金融领域的对外开放与对内改革互为动力，互相促进。利率市场化、汇率市场化、人民币国际化等众多举措，不仅是为了吸引更多外资‘走进来’，根本上还是为了逐步完善中国自身的金融体系，创造出融汇贯通、开放包容的国际金融平台和营运环境。” 廖宜建说。
廖宜建表示，在逆全球化的风潮之下，开放是正确选择，要进一步实现融汇贯通的包容性开放，推动中国金融领域的改革开放实现更高质量和更高层次上的成功。
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