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上海洋山深水港建有全球单体最大的自动化码头，多家金融机构为洋山港的建设提供了信贷和保险服务。
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1948年12月1日第一套人民币正式发行，至今新中国已发行了五套人民币。图为中国工商银行员工在展示2019年版第五套人民币。
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移动支付在中国迅速普及，交易规模全球第1。图为消费者在线下扫码支付。
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在2018年全球银行总资产排名中，中国的工商银行、建设银行、农业银行、中国银行位居前四强。截至2019年8月底，中国共有上市银行46家、市值达12万亿元。图为市民在与中国建设银行智能机器人“小龙人”互动交流。
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上海国际金融中心建设已成为国家战略。图为1995年，中国人民银行上海分行迁往浦东。
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深圳集聚了来自全球的大量金融机构。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】