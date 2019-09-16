在2018年全球银行总资产排名中，中国的工商银行、建设银行、农业银行、中国银行位居前四强。截至2019年8月底，中国共有上市银行46家、市值达12万亿元。图为市民在与中国建设银行智能机器人“小龙人”互动交流。

中国建设银行供图