原标题：巴黎中国纺织品服装贸易展树立中国品牌新形象

9月17日，在法国巴黎北郊布尔歇展览中心举行的第22届中国纺织品服装贸易展览会上，客商在一家中国展商的展台咨询。 第22届中国纺织品服装贸易展览会（巴黎）（简称“秋季巴黎展”）9月16日至19日在布尔歇展览中心举行。 新华社记者 高静 摄

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