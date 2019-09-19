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评论：一定要把我国制造业搞上去

本报评论员

2019年09月19日08:19  来源：人民网－人民日报
 

　　制造业是实体经济的基础，抓实体经济一定要抓好制造业。

　　“把我国制造业和实体经济搞上去，推动我国经济由量大转向质强”，习近平总书记近日在河南考察，从扎扎实实实现“两个一百年”奋斗目标的高度，对抓好制造业、抓好实体经济提出明确要求，为建设现代化经济体系、推动我国经济高质量发展提供了重要遵循。

　　制造业是立国之本、强国之基。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央着眼推动经济高质量发展，对“加快建设制造强国，加快发展先进制造业”作出重要部署。以制造业为代表的实体经济取得显著成就，为满足人民对美好生活的需要提供了可靠保障，为我国经济赢得主动、赢得优势、赢得未来打下坚实基础。从国际视野看，中国制造业的发展壮大，充分见证了中国在国际产业分工中发挥着不可或缺的重要作用，充分展现了中国推动经济全球化和世界经济复苏的重要力量。

　　制造业高质量发展是我国经济高质量发展的重中之重，是一个现代化大国必不可少的。把我国制造业搞上去，就要扭住深化供给侧结构性改革这条主线，推动制造业从数量扩张向质量提高的战略性转变。我们必须走出过去主要依靠要素低成本投入、外需拉动、粗放发展的模式，把制造业高质量发展作为主攻方向，引导传统产业加快转型升级，做大做强新兴产业，加快构建市场竞争力强、可持续的现代产业体系。要主动融入新一轮科技和产业革命，加快数字化、网络化、智能化技术在各领域的应用，推动制造业发展质量变革、效率变革、动力变革，助力我国经济迈向高质量发展，推动中国经济巨轮行稳致远。

　　把我国制造业搞上去，就要把创新摆在发展全局的突出位置，通过创新引领和驱动制造业高质量发展。抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。我们现在制造业规模是世界上最大的，但要继续攀登，坚定推进产业转型升级，加强自主创新，发展高端制造、智能制造，在产业链上不断由中低端迈向中高端。要加快构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，加强创新人才队伍建设，搭建创新服务平台，推动科技和经济紧密结合，努力实现优势领域、共性技术、关键技术的重大突破，推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。

　　今年是新中国成立70周年。70年砥砺奋进，我国制造业走出了一条独立自主、自力更生、适合中国国情的发展道路，形成了创新引领、协同发展的产业体系，成为全世界唯一拥有全部工业门类的国家。在前进的道路上，集中精力办好自己的事情，把制造业搞上去，我们一定能实现经济高质量发展，迎来更加光明的前景。


　　《 人民日报 》（ 2019年09月19日 02 版）

(责编：邢郑、杨曦)
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