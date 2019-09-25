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未来30年综合立体交通网蓝图将出

布局国际航空枢纽等一批重大工程项目，基建等多行业迎利好

2019年09月25日08:08  来源：经济参考报
 
原标题：未来30年综合立体交通网蓝图将出

交通强国建设新征程开启，综合立体交通网是重头戏之一。在9月24日的国务院新闻办公室新闻发布会上，交通运输部部长李小鹏表示，《交通强国建设纲要》是总统领、总要求，在其指导下，下一步将编制《国家综合立体交通网规划纲要（2021-2050年）》（下称《纲要》），对未来的发展有更进一步的描述，将涉及一些重大的工程、基础设施建设项目。

《经济参考报》记者了解到，目前从中央到地方，《纲要》编制工作已经密集启动，这将是指导我国未来30年综合交通发展的顶层设计。国家综合立体交通网是我国交通基础设施最高层次的空间网络，强调各种交通方式的统筹规划、立体互联，将加快推进国际航空枢纽、铁路专用线等一大批重大工程项目建设，交通基建获得中长期支撑，智慧交通、共享交通等多个行业迎来利好。

未来交通网注重立体互联

近日，中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》提出，到2035年，基本建成交通强国。其首要任务便是基础设施布局完善、立体互联。建设现代化高质量综合立体交通网络，构建便捷顺畅的城市（群）交通网，形成广覆盖的农村交通基础设施网，构筑多层级、一体化的综合交通枢纽体系。

作为指导综合交通网络布局的“总规划”，《纲要》从今年4月份就正式启动编制工作，涵盖铁路、公路、水运、民航、管道、邮政等各种运输方式，旨在提出未来30年我国综合立体交通网的总体要求、规划目标、规模结构、布局方案和保障措施，为阐明国家战略意图、优化资源配置、布局重大工程项目、引导社会资本投向、制定相关政策提供重要依据。

“过去各种交通方式是相对独立发展，此次则是整体规划、协调管理，各种运输方式的立体互联上升到了新的高度，以充分发挥它们的比较优势和组合效率。”北京交通大学中国交通运输经济研究中心主任欧国立在接受《经济参考报》记者采访时表示。

根据日前交通运输部印发的《国家综合立体交通网指标框架》，交通网的规模既要能够满足经济社会发展需求，又不致过度超前造成浪费；同时，要宜铁则铁、宜公则公、宜水则水、宜空则空，切实发挥综合交通运输体系的组合效率和规模效益，实现各方式间顺畅衔接转换；此外，要安全可靠，便捷高效，绿色集约。值得注意的是，交通网规划建设还应遵循经济发展的基本规律，强化交通债务风险防控，提高用户经济可负担性，适应经济社会发展需要。

据了解，近期江苏、四川、安徽、浙江、湖北等多地的编制工作也密集启动、稳步推进。安徽省交通运输厅厅长章义表示，将结合编制《纲要》安徽篇，全方位补齐高速公路、航空、港口等发展短板，着力完善交通基础设施网络，加快构建现代综合交通体系。

一批重大工程项目加紧布局

“铁路是国民经济的大动脉，也是我们国家关键的基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干，建设交通强国铁路更应率先实现现代化。”国家铁路局副局长于春孝在新闻发布会上表示。

据他透露，在基础设施布局方面，将推进干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通融合发展，构建高质量发展的铁路网络和综合交通枢纽建设。优化运输结构，加快推进港口集疏运铁路，物流园区、大型工矿企业铁路专用线等“公转铁”重点项目建设，推进大宗货物和中长距离货物运输向铁路有序转移。

与此同时，“十三五”以来，中国民航局积极推进了京津冀、长三角、粤港澳大湾区三大世界级机场群的建设，会同各级地方政府相继制定实施了乌鲁木齐、昆明、哈尔滨、成都、重庆五个国际航空枢纽，以及郑州国际航空货运的战略规划。现在正在推进西安、北京“双枢纽”战略规划的编制。

中国民航局副局长董志毅表示，面向未来，还将站在“大交通”的角度，加强互联互通，坚持全球视野，站在服务全方位对外开放战略的高度，以世界级的机场群和国际航空枢纽为核心，构建多向立体、内联外通、覆盖全球的快速运输通道。

各地也在加快布局。四川表示加强与国家编制组的沟通，争取将更多交通基础设施项目纳入国家规划。未来将加快构建以“四向八廊五枢纽”为主骨架的现代综合立体交通运输体系，着力推动民用航空强枢纽、铁路发展提速度、公路网络上档次、内河航运扩能力。其中，预计2035年左右，省内将实现县级节点高速公路全覆盖，实现“县县通高速”，全面建成全省高速公路网。

江苏提出着力推进铁水联运、公水联运、公铁联运，推动各种运输方式有机融合、无缝对接，形成公铁水空相互支撑、互为补充的综合立体交通运输网络。江苏省委书记娄勤俭在考察调研时指出，要加快推进重大交通项目，继续加大铁路补短板力度，突出抓好过江通道建设，优化提升水运功能。

基建等多行业迎来利好

叠加政策与资金的利好，交通基建板块被认为正处于投资的风口，并带动智慧交通、共享交通等行业实现更好的发展，车联网、自动驾驶甚至5G等相关概念股将继续获得市场资金青睐。

国泰君安研究报告认为，交通强国中长期支撑基建，强调基础设施布局完善、立体互联，更注重系统性、协调性、高质量等方面，且兼顾东部加密与中西部补短板，将利好长三角、粤港澳等区域城市群与西部陆海新通道。同时亦是近期逆周期调节的延续，有望强化地方政府的投资意愿。中银国际证券分析师陈祥判断，未来3年国家铁路固定资产投资或将稳定在8000亿元以上。

中国银河证券分析师刘兰程指出，资本市场方面或有表现，主要围绕绿色交通、消费交通两条主线，物流、航空、机场、高速公路子行业利好；同时受民生关注的环保因素，促进加快发展绿色交通，利好新能源汽车、慢行交通板块。山西证券分析师李欣谢则看好智慧交通、智能驾驶，认为其商业化落地将加速。

欧国立建议，在用户出行方面，鼓励各类平台型企业为旅客提供个性化、“门到门”的一体化出行解决方案，推动出行、旅游、住宿、餐饮、娱乐等领域跨界融合，使出行更便捷。提供即时响应、按需获取、随需而变的出行服务，提高乘客出行满足感，从而建设更良好的交通生态。

哈啰出行联合创始人、执行总裁李开逐认为，当前共享出行行业正逐步走向新的细分领域、新的业态模式和新趋势的前沿应用。

目前多地已然瞄准这些市场。浙江省将围绕支撑国家重大战略实施，联动推进长三角交通一体化发展等重点举措；围绕智能交通发展，加快智慧高速公路建设；围绕交通业态模式创新，着力培育万亿元综合交通产业。（记者 王璐 实习生 俞卜丹）

(责编：庄红韬、杨曦)
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