原标题：国内单机容量最大海上风电机组下线

这是刚下线的8兆瓦海上风电机组（9月25日摄）。 记者从三峡集团了解到，25日上午，在福建三峡海上风电产业园区，10兆瓦、8兆瓦海上风电机组陆续下线。这是我国自主研发的、单机容量最大的海上风电机组，标志着我国已基本掌握大容量海上风电研发制造关键核心技术。 新华社发

国内单机容量最大海上风电机组下线

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