100亿元人民币央行票据在港发行

据新华社北京9月26日电 （记者吴雨）中国人民银行26日发布消息称，已在香港成功发行6个月期人民币央行票据100亿元，中标利率为2.89%。

央行介绍，此次发行受到市场欢迎，全场投标总量超过360亿元，认购倍数达3.6倍，认购主体包括商业银行、基金、中央银行、国际金融组织等各类离岸市场投资者。

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