格兰仕发布家电物联网芯片

本报佛山10月4日电 （记者李刚）家电企业格兰仕近日正式发布名为“BF—细滘”的家电物联网芯片。该款芯片采用40纳米制程，比同等制程的国外芯片速度更快、能效更高，更体现家电行业特点。未来，格兰仕全线家电产品将陆续应用该芯片，并将推出性能更加优越的“狮山”芯片和“NB—狮山”处理器。格兰仕集团董事长兼总裁梁昭贤表示，这是格兰仕整合世界一流人才和技术实现的核心技术突破，也将成为格兰仕从制造迈向科技的新起点。
“未来三年，我们将努力将芯片、边缘计算、无线电力三项技术融为一体，产生一个全新的物联网解决方案。”格兰仕技术人员表示，希望打造一个全新的、开放的、没有边界的平台，分享科技与共享带来的便利，赋能整个家电业生态圈。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】