格兰仕发布GZ20空气消毒机&健康生活解决方案

人民网北京8月31日电（记者毕磊）今日，以“自由呼吸，自在生活”为主题的格兰仕GZ20空气消毒机&健康生活解决方案全球首发会在京举行。格兰仕正式发布GZ20空气消毒机以及健康生活解决方案。

格兰仕集团董事长兼总裁梁昭贤在发布会上表示，健康是全人类的共同追求，也是全社会的共同责任。从产品矩阵到产业生态，格兰仕四十余年坚守初心，只为健康中国。为把健康理念和健康生活方式带进千家万户，格兰仕正在以深厚的产业积淀和综合实力，用全球合作反哺中国制造，加速科技产业化、商业化进程，实现科技的以人为本。

空气质量与生命质量、生活质量息息相关。据了解，格兰仕GZ20空气消毒机，是格兰仕为亿万中国家庭带来的一款医用级空气净化类产品，也是格兰仕健康生活解决方案中的明星产品。该产品采用多国认证的欧洲专利技术，可实现全面、全效、全屋净化，消除空气中常见的病毒、细菌、PM2.5等安全隐患。

为使GZ20空气消毒机尽快服务于社会大众，助力疫情常态化防控，格兰仕积极践行社会责任，于发布会上举行了产品捐赠仪式。敦煌研究院、清华大学环境与节能材料研发中心、新华社、经济日报社、中国日报社、北京万国城百老汇影城等单位，成为该产品的首批荣誉用户。

梁昭贤指出，这次进军空气净化领域，是格兰仕紧扣时代脉搏、肩负企业社会担当、完善其全产业链制造极具重要的一环，与格兰仕倡导的创造可持续生活方式一脉相承，彰显了守护国民健康的实业企业、民族品牌初心。

活动当天还启动了格兰仕“9·28”超级品牌日活动，宣布9月为格兰仕“国民家电健康惠民月”。9月28日作为格兰仕一年一度最盛大的周年纪念日，将为消费者奉上“亿元健康补贴”。9月1日-10月8日，登录格兰仕各大线上商城及线下全国终端门店，进入活动专区，即可享受年度最大健康福利。

格兰仕集团副董事长梁惠强表示，格兰仕是家电科技产业的一分子，更是每一位顾客可靠可信赖的家人。在此次发布会现场，除GZ20空气消毒机外，格兰仕微蒸烤一体机、蒸烤炉、多功能锅（空炸款）、多功能IH电磁釜等产品，也同步亮相。从微波炉到不断壮大的健康家电产品集群，再到可持续的健康产业生态，格兰仕凭借全产业链制造优势，依托国际合作朋友圈， 正在成为健康生活方式的“代名词”，为中国制造注入高质量发展的新动能。

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