中国是世界经济增长最强引擎

人们在首届中国国际进口博览会参观。

新华社记者 李 鑫摄（资料照片）

编者按：9月27日，中国国务院新闻办发布《新时代的中国与世界》白皮书。这是新中国成立70年来，中国政府发布的首部全面系统阐述中国与世界关系的综合性白皮书，全面、深刻回答了中国是如何发展起来的、中国的发展对世界意味着什么、新时代的中国对世界有什么影响、建设什么样的世界及怎样建设世界、新时代的中国在建设世界的进程中将发挥怎样的作用等中国和世界密切关注的重大问题，引发国内外热议。

为使读者更加准确地了解白皮书的深刻内涵，自今天起，本报推出“新时代的中国与世界”系列解读，分为“机遇篇”“梦想篇”“贡献篇”三组，从国际和专家视角观察、分析“新时代的中国与世界”。敬请垂注。

世界第二大经济体、制造业第一大国、货物贸易第一大国、商品消费第二大国、外资流入第二大国、外汇储备第一大国；连续13年对世界经济增长的贡献率稳居第一、经济总量突破90万亿元大关占世界经济的比重接近16%……在《新时代的中国与世界》白皮书里，中国经济成绩单格外亮眼，成为国际社会争相解读的热点。

新中国成立70年来，中国不仅创造了“当惊世界殊”的经济奇迹，更成为拉动世界经济增长的“第一引擎”。共商发展大计，共享发展机遇，共同应对挑战，中国堪称世界经济增长名副其实的稳定器和动力源。

增长引擎：中国贡献史无前例

韩国《中央日报》报道称，中国国内生产总值增加了174倍，人均GDP也翻了70倍，这就是新中国成立70周年经济增长的成绩单。根据世界银行的统计，2018年中国GDP为13.6万亿美元，排名世界第二。

奥地利《维也纳日报》网站赞叹，中国的成就是史无前例的，世界上没有其他哪个国家能在这么长的时间里保持如此强劲的增长。

“习近平主席指出，‘中国把自己的事情办好了，对世界而言就是贡献’。”中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员、国家安全研究室主任冯维江在接受本报记者采访时表示，作为世界最大的发展中国家，中国拓展了发展中国家走向现代化的途径，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立的国家和民族提供了全新选择。

“中国是世界经济增长的最大贡献者。”新加坡《联合早报》引述白皮书内容称，2013－2018年，中国对世界经济增长的平均贡献率超过28.1%。有关测算结果表明，2013－2016年，如果没有中国因素，世界经济年均增速将放缓0.6个百分点，波动强度将提高5.2%。

麦肯锡全球研究院发布报告认为，2000－2017年，世界对中国经济的综合依存度指数从0.4逐步上升至1.2，中国贡献了全球制造业总产出的35%。

“十多年前的一次旅行中，我就发现英国《金融时报》一篇评论的标题是《中国已经成为世界经济发展的驱动器》，可见这早已是世界共识。”美国波特兰州立大学教授李斧对本报记者表示，作为世界第二大经济体，中国对全球经济的积极影响无处不在。

近年来，“一带一路”倡议成为拉动世界经济增长的新引擎。据世界银行研究报告，“一带一路”倡议将使相关国家760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困，将使参与国贸易增长2.8%至9.7%、全球贸易增长1.7%至6.2%、全球收入增加0.7%至2.9%。

当前，全球经济复杂性和不确定性加剧，中国经济下行压力不断加大。中国政府采取一系列措施稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，为维护全球经济稳定贡献强大的中国力量。

“在反全球化和单边主义的逆流中，作为全球经济第一大增长动力源，中国对维护多边主义和完善全球治理意义重大。”外交学院原副院长、世界经济与国际政治学教授江瑞平对本报记者表示，中国对世界经济增长的贡献主要体现在：中国为每年的全球经济增量贡献30%以上；构建全方位对外开放格局，与世界共享资金、技术和市场等；科技创新为世界经济增长注入新动能；“一带一路”倡议有效推动了区域合作和全球的互联互通。

机遇快车：中国发展惠及全球

“中国既是‘世界工厂’，也是‘全球市场’。近14亿人口、4亿中等收入群体，中国是世界最具潜力的消费市场，商机无限。”吉尔吉斯斯坦国会议员阿迪力·居努斯向本报记者介绍，今年6月，上合组织峰会在吉尔吉斯斯坦召开，吉中两国在农业、教育、基础设施建设、文化、旅游等多个领域达成一系列合作协议，为吉经济发展注入新动力。

“中国的发展是世界的机遇。”墨西哥国立自治大学墨中研究中心主任恩里克·杜塞尔表示，中国经济正从高速增长转向高质量发展，中国智慧和中国贡献对于整个世界经济的发展都有良好示范作用。

麦肯锡全球研究院的研究报告认为，到2040年，中国和世界其他经济体彼此融合，有望创造22万亿至37万亿美元经济价值，相当于全球经济总量的15%－26%。

搭乘“中国号”快车，是越来越多国家和地区的明智选择。菲律宾《马尼拉时报》评论称，70年间，中国已壮大为全世界——尤其是东南亚诸国——的重要贸易伙伴。东盟官方数据显示，中国在东盟国家进出口总额中的占比已超过15%。

南非执政党非洲人国民大会自由州省主席马西尼尼表示，南非十分渴望学习中国的发展经验，并将这些经验实践于自身的发展。“保持南中两国互利互惠的关系，对我们建设一个繁荣的南非十分重要。”

巴基斯坦伊斯兰堡国际事务委员会负责人赛义德·乔杜里表示，中国承诺“将以更加开放包容的姿态拥抱世界，同世界形成更加良性的互动，带来更加进步和繁荣的中国和世界”。通过白皮书，他看到一份更广泛的计划，中国正在与贫困国家分享其发展成果，帮助发展中国家走向富裕。

“我认同白皮书所述，中国发展进入了新时代。世界越来越聚焦中国的发展，中国对世界的影响，从未像今天这样全面、深刻、长远。”塞尔维亚国际政治经济研究所“一带一路”区域研究中心研究员卡特莉娜·扎基奇表示，共建“一带一路”、成立亚投行等正在让全球分享中国发展的红利。

希望灯塔：中国智慧指引航向

联合国贸易和发展会议《2019年世界投资报告》显示，2018年全球外国直接投资延续了下滑趋势，规模较上年下降了13%，但中国实现了逆势增长，继续稳居全球第二大外资流入国地位。2019年上半年，中国实际使用外资同比增长7.2%，展现出对外资的强大吸引力。

中国经济“这边风景独好”，为世界经济注入强大的信心和希望。古巴国际政治研究中心学者鲁维斯累伊·冈萨雷斯表示，中国在推动国内社会进步、经济繁荣，增进民生福祉等方面实现质的飞跃的同时，还向世界提供了合作共赢、共商共建共享等发展理念，为他国发展带来了新选择。

坦桑尼亚出口加工区管理局局长约瑟夫·辛巴卡利亚说，中国充分利用本国优势资源发展经济，走出了一条独立自主、和平友好的发展道路。中国的成功充分证明，独立自主的发展道路是正确的。

当前，世界经济增长动力不足，下行压力增大，稳健的中国经济对世界越来越重要。

“经济运行更稳定、增长质量更高、增长前景可期的中国，对世界经济发展长期利好。”江瑞平表示，全球化大势不可逆转，中国经济与世界经济已经发生结构性变化，深度融合在一起。企图把中国经济发展看作“威胁”和“挑战”，试图把中国挤出全球产业链、供应链、价值链，使中国与世界经济“脱钩”，既不可行，也害人害己。

面对单边主义和贸易保护主义，未来，中国经济应如何更好地发挥稳定器和动力源作用？

冯维江认为，中国首先还是要办好自己的事，实现由高速增长转向高质量发展，加快推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，深度调整经济结构，持续推动产业优化升级，不断发掘新经济增长点。在此基础上，发挥世界上最有潜力消费市场、最具吸引力的投资目的地的优势和作用，更大规模“走出去”，惠及更多国家，推动高质量共建“一带一路”，以共同开放引领共同发展，拉动世界经济增长。

“在处理棘手的国际贸易纠纷时，中国表现出极大的诚意，采取了灵活的态度，为维护多边主义和全球经济稳定发挥了重要作用。”李斧表示，面对严峻的全球经济形势，中国应坚持深化改革和扩大开放，继续为世界经济平稳运行作出中国贡献。

阿迪力表示，中国承诺持续扩大进口、放宽市场准入、改善营商环境、加强知识产权保护，世界其他国家也应采取相应举措。只有各方相向而行，才能营造出开放、包容、普惠、平衡、共赢的发展环境，共同把发展的“蛋糕”越做越大，形成互利共赢的利益共同体。

(责编：杨曦、庄红韬)