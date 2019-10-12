2019全国工商联主席高端峰会在成都召开

人民网成都10月12日电 （任妍）2019全国工商联主席高端峰会圆桌会议暨全国工商联十二届十二次主席(扩大)会议10日在成都召开。会议以“把握时代大势，坚定发展信心”为主题，深入研讨民营经济领域问题。
全国政协副主席、全国工商联主席高云龙指出，当今世界正在经历百年未有之大变局，中华民族伟大复兴正处于关键时期。当前国际国内形势错综复杂，但中国经济发展的平稳态势和良好环境，为民营经济高质量发展提供了广阔舞台，民营企业要加快适应变革，抓住新一轮科技革命和经济浪潮，推动技术升级，努力消除“数字鸿沟”“智能鸿沟”，实现跨越式发展。
他强调，民营企业要加快调整发展方式和产业结构，优化组织体系和商业模式，创造市场需求、瞄准人民群众对美好生活的向往，开辟市场新径，努力提升产品和服务质量，闯出一片新的天地。希望民营企业家能做到旗帜鲜明讲政治、聚精会神谋发展、守法诚信办企业、履行责任做贡献。
中共中央统战部副部长，全国工商联党组书记、常务副主席徐乐江指出，中华人民共和国成立70年来，实现了由站起来到富起来再到强起来的历史性转变，走过了不平凡的历程，走出了一条中国特色社会主义的发展之路，取得了令世界瞩目的伟大成就。在这一历史进程中，民营经济发挥了重要作用，民营企业家是推动者、贡献者、受益者。
徐乐江表示，本次峰会就是要求广大民营企业家感党恩、听党话、跟党走，高举爱国主义旗帜，弘扬优秀企业家精神，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范，续写民营经济新辉煌。
据悉，本届峰会正式签约项目162个，正式签约金额1588亿元，四川省外投资项目153个，投资金额1397.37亿元，占比分别达94.4%、87.9%。现场签约项目10个，签约金额333亿元。
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