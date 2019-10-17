倒计时20天 李强要求确保进博会“越办越好”

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第二届中国国际进口博览会倒计时20天之际，中国国际进口博览会城市服务保障领导小组今天下午（10月15日）举行会议，贯彻落实中国国际进口博览会组委会工作部署，对第二届进口博览会城市服务保障工作进行再检查、再落实。市委书记、中国国际进口博览会城市服务保障领导小组组长李强主持会议并强调，第二届进口博览会筹办工作已经到了最后冲刺阶段，要深入贯彻落实习近平总书记关于“进口博览会不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好”的重要指示精神，对标最高标准、最好水平，强化责任担当，精细精准服务，全力以赴做好城市服务保障各项工作，确保进口博览会越办越好，努力办成国际一流博览会。

市委副书记、市长、中国国际进口博览会城市服务保障领导小组组长应勇出席会议并讲话。

确保“越办越好”，确保万无一失，确保国际一流，确保责任落实

李强指出，要按照党中央、国务院指示要求和组委会工作部署，严格对照筹办工作任务书的目标要求，全方位再完善、再提升，充分体现进口博览会综合效应，更好提升城市能级和核心竞争力。越是时间临近，越是考验责任担当，考验能力作风，不能有丝毫麻痹松懈思想，要不骄不躁、连续作战，按照时间节点细化方案、优化流程、强化落实。坚持问题导向，做好查漏补缺，不断提高改进各项服务保障工作，确保“越办越好”，确保万无一失，确保国际一流，确保责任落实。

集中力量，全力以赴做好进口博览会安全保障各项工作，全力保障好重点任务、重点环节、重要安排

李强指出，要集中力量，全力以赴做好进口博览会安全保障各项工作，全力保障好重点任务、重点环节、重要安排。要细而又细、严而又严地对各项工作进行再排摸、再检验，梳理风险隐患，完善应急预案，及时发现问题、解决问题、防患未然，坚决筑牢安全底线，确保城市运行安全有序、社会大局和谐稳定。

始终保持精益求精的态度，打造国际一流展会服务，提供国际一流城市保障

李强指出，要始终保持精益求精的态度，打造国际一流展会服务，提供国际一流城市保障。全力做好场馆运行配合工作，优化提升展商服务、交易促进服务、知识产权保护服务、观展导购服务等，做到更加专业、便利、高效。持续推进市容环境整治、城市景观塑造，提高窗口服务质量，加大对重点行业、重要区域的检查力度，及时整改优化，努力展现更高水平的“上海服务”，打造更加精彩的“世界会客厅”。

拿出特殊的精神状态，攻坚在前、克难在先，主动落实责任，坚决完成任务

李强强调，要拿出特殊的精神状态，攻坚在前、克难在先，主动落实责任，坚决完成任务。以实战的要求、实战的标准，做到全员到岗、全力投入、全面到位，坚守一线，加强现场指挥、统筹协调、问题处置，把各项工作抓深抓细抓实。各部门、各单位、各相关人员要牢固树立“一盘棋”思想，加强配合、主动跨前、形成合力，从全流程角度对各项工作进行再梳理、再对接，做到指挥高效、无缝衔接、运转有序。要聚焦第二届进口博览会特色、聚焦市民群众关心热点、聚焦全市工作亮点，开展深入全面的宣传报道，营造更加热烈的社会氛围。

以一流城市形象、一流服务保障确保进口博览会越办越好

应勇指出，要以临战状态做好第二届中国国际进口博览会筹办冲刺阶段各项工作，完善工作机制，加强统筹协调，积极主动对接，进一步形成各方合力。把方案做细、把预案做实，倒排时间、挂图作战，切实做到问题逐项销号、任务逐项完成。立足安全、有序、宽松、尊严、高效做好安全保障各项工作，以一流城市形象、一流服务保障确保进口博览会越办越好。

市领导周慧琳、诸葛宇杰、许昆林，中国东方航空集团有限公司董事长刘绍勇出席会议。中国国际进口博览会城市服务保障领导小组办公室、中国国际进口博览局、市公安局、市交通委、市政府外办、市政府合作交流办等分别汇报相关工作。

(责编：杨曦、庄红韬)