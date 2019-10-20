原标题：2019世界VR产业大会开幕

10月19日，在2019世界VR产业大会VR/AR产品和应用展览会上，观众使用AR设备了解一款发动机的结构和部件。

当日，2019世界VR产业大会在江西省南昌市开幕，来自全球的业内领军人物、著名学者等将就人工智能、大数据等话题交流探讨。大会期间还举办VR/AR产品和应用展览会。

(责编：张桂贵、庄红韬)