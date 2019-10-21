沈崇锋：“企业业务能力”是真正的以客户为中心系统

10月20日，「直达·共生」金蝶云全球用户大会在北京雁栖湖举行。 金蝶中国总裁沈崇锋在发言时表示，与传统的ERP不同，EBC（企业业务能力Enterprise Business Capability）是真正的以客户为中心出发系统。

在谈到传统型企业数字化转型时，沈崇锋认为传统型企业的数字化转型有三大痛点： 第一，思维之痛。从管理层到基层员工都可能普遍存在着守旧、束缚、占有、远离客户。第二，业务之痛。流程固化、产品老化、模式僵化。第三，IT之痛，也是技术之痛。

沈崇锋表示，与传统的传统的MRP、MRP2到ERP相比，EBC的提出是更多的倾向于企业的外部协同能力，生态的能力。EBC是指把企业的资源、信息、流程和外部环境等因素进行综合利用，为了满足客户的需求和响应速度而提供的工作方法和手段，这就跟原来的ERP企业资源计划发生了本质的改变，其目的是为了满足客户的需求和速度，是真正的以客户为中心出发系统。

沈崇锋表示，首先金蝶云·苍穹平台是国内第一个基于云原生架构企业级服务云产品，跟Gartner EBC思想是最佳的匹配，是一个完全可以落地实现的平台。其次，它还是一个共生平台，它不仅服务于企业内部员工，还要服务于企业的用户、供应商、渠道商和合作伙伴。（牛广文）

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