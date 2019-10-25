三峡水库蓄水至170米 长江再现高峡平湖夜色美

紧靠长江的重庆忠县县城，高峡平湖之下的城市夜景分外迷人（10月22日无人机拍摄）。 随着三峡水库2019年175米试验性蓄水的启动，重庆忠县长江段水位不断升高，达到了170米以上。夜晚，在城市灯光的映衬下，三峡水库长江沿线城市再现高峡平湖夜色美的景致。 新华社记者刘潺摄

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