原标题：东航近百名空姐志愿者全力保障第二届进博会

10月30日，近百名东航空姐在国家会展中心内熟悉场馆。接下来的“进博时间”里，近百名东航空姐作为志愿者参与到第二届中国国际进口博览会的形象礼仪、外事接待、会场导引、紧急救护、外语翻译等多个服务保障工作之中。据了解，这是东航客舱部在大批志愿者中，经过层层选拔挑选出来的。严格的选拔，确保了这批姑娘们个个政治品质过硬、服务技能拔尖，形象气质俱佳。殷立勤 摄

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