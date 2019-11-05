原标题：中国首条自动驾驶商用运营线路落地武汉

近日，中国首条自动驾驶商用运营线路落地武汉CBD。此前一个月，承担运营任务的智能公交车已经拿到武汉市智能网联测试牌照和商业运营牌照，这也是全球首张自动驾驶商用牌照。运营路线出炉后，这辆自动驾驶公交很快就会出现在武汉市中心。

安全测试极其复杂 需集合多项AI技术

不同于普通乘用车辆，智能公交车属于中大型自动驾驶车辆系统。作为全球范围内首个全尺寸车型自动驾驶公交车，该公交车车长12米、车宽2.55米、车高3.25米、车重约10吨，这给传感器的布局设计、感知检测融合和场景认知、网联通讯及控制策略、整车系统的决策及控制等方面增加了很大难度。

为了安全上路，智能公交车需经过严格的安全测试，包括限速信息识别及响应、跟车行驶、并道行驶、靠路边停车、探测并避让对向来车等项目，测试场景项目远超一千次。结果显示，智能公交车全程没有发生人车碰撞等重大异常，只有3次人工接管，通过率99.7%。这离不开其应用的多项人工智能技术，据深兰科技技术副总裁赵旭介绍，公交车搭载了智能驾驶技术、手脉识别系统、车载机器人、语音交互、精准广告推送、乘客异常行为监测等先进的人工智能技术，是大型人工智能、智能驾驶交通运输车辆。它以新能源磷酸铁锂电池为驱动，自动驾驶技术等级介于L3—L4之间，遇到路人、路障、转向等一系列突发情况时，都能自行解决。

“武汉CBD每天有这么多人、车，还有很复杂的高楼大厦，从特殊到一般化的场景里，5G系统怎么做、车联网怎么做、自动驾驶怎么做，一系列实际问题会出现。如果可以把这些问题解决好，让城市公交的自动驾驶系统真正运转起来，会提供给同业很多经验，成为一个可推广的样本。”赵旭表示。

作为湖北省首个5G示范区，武汉CBD具备智能网联汽车的技术优势，为运营线路落地提供了基础设施保障。不过根据相关政策，智能公交车上依然会配备安全员，负责观察、确保安全。在刚刚过去的“第七届世界军运会”上，智能公交车亮相会场，成为武汉智慧城市建设的亮眼名片。

成为流量平台 赋能智慧民生

谈到之所以将首条自动驾驶商用运营线路选定为公交线路，中国泛海控股集团执行董事、执行副总裁张喜芳表示主要原因是公交路线相对固定且周期性很强，“时间固定、路线固定，会相对简单和安全”。

不单涉及自动驾驶，智能公交还提供客舱的智能化体验。例如公交车上有大量站立空间，乘客一旦跌倒就可能引发危险。在智能公交车上，当乘客出现跌倒或预期跌倒的行为时，车载AI系统会被触发，把跌倒前后的视频和车辆信息保存下来，发给车辆运营方和主管部门。在人工驾驶状态时，车载AI系统会提示驾驶员采取合适的方式进行靠边停车。而在自动驾驶状态时，车载AI系统会检查地图和感知周围环境，采用缓和的方式靠边停车，防止出现二次伤害。

当出现偷盗行为时，AI系统也会“及时出手”。通过对人体微弱行为的识别，其可以快速把相应姿态捕捉下来发给公安部门。此外，客舱还有一些人性化设计，比如当乘客吸烟时，车内会通过播放特定音乐来提醒。

尤其值得一提的是，引入AI技术后，智能公交车或将成为一个新的流量平台，智能公交车通过眼控精确广告系统，可以帮助公交运营商进行精准广告运营，减少亏损甚至实现盈利。通过AI技术对民生基础设施的改造，武汉希望打造更具前瞻性的城市，伴随技术的进一步成熟以及国家政策法规的完善，打造更加智能化的公共出行服务系统，赋能城市运行和管理，提高城市交通效率。（记者 崔爽）

(责编：冯粒、曹昆)