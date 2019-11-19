原标题：喀喇昆仑公路二期项目高速段通车

这是11月18日拍摄的巴基斯坦喀喇昆仑公路二期工程赫韦利扬至曼塞赫拉高速公路段。

巴基斯坦喀喇昆仑公路二期工程赫韦利扬至曼塞赫拉高速公路段18日通车，标志着这一中巴经济走廊早期收获项目建设取得重大进展。据介绍，赫韦利扬至曼塞赫拉高速公路段全长约40公里，双向四车道，采用中国标准设计施工。喀喇昆仑公路二期工程剩余约80公里的二级路段已完成90%以上，预计将于2020年2月完工。

新华社记者 刘天 摄

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