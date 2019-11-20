原标题：“新疆三峡”阿尔塔什水利枢纽工程下闸蓄水

从空中俯瞰叶尔羌河阿尔塔什水利枢纽工程水库大坝（11月19日无人机拍摄）。 当日，新疆重大民生工程——叶尔羌河阿尔塔什水利枢纽工程水库大坝下闸蓄水。矗立于喀喇昆仑山河谷的大坝将抵挡波涛汹涌的洪水，使叶尔羌河流域彻底告别千年水患。 阿尔塔什水利枢纽工程位于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡和克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县的库斯拉甫乡交界处，是新疆目前在建的最大水利枢纽工程，总投资109.86亿元，将在保证塔里木河生态供水条件下，发挥防洪、灌溉、发电等综合利用功能。 新华社记者 赵戈 摄

(责编：庄红韬、杨曦)