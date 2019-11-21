原标题：长桥飞架构筑绿色出疆南通道

11月17日在新疆若羌县拍摄的台特玛湖特大桥。为防止路基阻挡风沙形成堆积而阻断水流，破坏生态，穿越湖区的铁路采用了桥梁建筑结构。 格库铁路连接青海省格尔木市与新疆维吾尔自治区库尔勒市，其中，新疆段途经多个自然保护区，珍稀野生动物资源丰富，但高寒、干旱亦导致生态脆弱，一旦破坏难以恢复。为此，铁路多处采用以桥代路的建设方式，以桥梁建筑结构替代传统地面铁路铺装，虽然造价更高，但是大大降低了对当地生态环境的影响。 新华社记者 宋彦桦 摄

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