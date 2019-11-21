人民网“一撇一捺看发展”大型主题调研活动在黑河启动

人民网“一撇一捺看发展”大型主题采访黑河首站启动仪式（人民网苏靖刚 摄）
人民网黑河11月21日电 （记者乔雪峰）为充分展示各地因地制宜、蹄疾步稳推进高质量发展的成效和经验做法，人民网“一撇一捺看发展”大型主题调研采访今日在黑龙江省黑河市正式启动，人民网副总裁唐维红、黑河市委书记秦恩亭等市委市政府领导出席启动仪式并发言。
在中国经济版图上，胡焕庸线“一撇”、西部陆海新通道“一捺”，交汇于四川，贯穿广阔中西部腹地，市场潜力大、增长后劲足，在区域发展格局中占有重要地位，也为如何因地制宜探索高质量发展路径提供了多元的城市发展样本。
以黑河为首站，人民网采访团将陆续走访河北张家口、内蒙古呼包鄂、山西太原、陕西西安、甘肃天水、四川成都、云南昆明、重庆、贵州贵阳、广西南宁、海南洋浦港等“一撇一捺”沿线城市，就地方政府如何优化营商环境、因地制宜探索高质量发展路径，企业如何抓住转型升级机遇、发展特色产业经济、践行高质量发展展开采访，推出一批现场感强、鲜活生动、有深度、有分量的报道。
人民网党委委员、董事、副总裁唐维红致辞（人民网赵丹 摄）
唐维红在启动仪式上表示，“一撇一捺看发展”大型主题调研采访，是人民网发力内容生产、推动融合发展的一次创新实践，通过调研采访，深入展示各地特色发展、企业创新升级、经济高质量发展的时代风貌。推动高质量发展，需要爬坡过坎的勇气和“咬定青山不放松”的定力；助力中国经济社会的高质量发展，更需政府、企业、媒体共谋共治、并肩前行。
黑河市委书记秦恩亭在启动仪式上致辞（人民网苏靖刚 摄）
秦恩亭在仪式上表示，2019年8月，中国（黑龙江）自由贸易试验区获批，作为三个片区之一的黑河片区是我国最北的、距离俄罗斯州首府级城市最近的自贸试验片区，站上了新时代深化对俄罗斯和东北亚开放合作的制高点，这也是我们继续拼搏奋进，推进黑河跨越发展、全面振兴最强大的助力。
黑河作为胡焕庸线的北起点，具备独特的地理和产业优势，在绿色农业、大桥经济、自贸区建设、边境旅游、寒地试车等方面初具规模，经济发展新动能持续成长。
秦恩亭表示，当前，我们正在深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，加快制度和体制机制创新，把握黑河自贸片区建设和黑龙江大桥即将落成的重大机遇，以更高质量发展、更高水平开放和更高水平治理推进跨越发展、全面振兴，努力使黑河勇立我国进一步深化沿边开放的潮头，成为新时代改革开放、创新发展的排头兵。
据悉，人民网采访团还将深度对话各地政府相关领导、深入走访企业生产一线，充分展示各地因地制宜、发挥区域比较优势，培育壮大优势产业、特色产业，推进经济高质量发展的成效和经验。
12月25日, 由人民网主办的“2019质量发展高峰论坛暨第十六届人民之选匠心奖”活动将围绕“加快推进质量强国建设，推动经济高质量发展”深入交流探讨，集中呈现“一撇一捺看发展”的调研成果，展现践行质量强国，推动高质量发展进程中各地各部门、行业企业的优秀经验与案例，揭示中国经济强劲韧性背后的改革创新密码。
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