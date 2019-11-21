人民网>>财经

人民网“一撇一捺看发展”大型主题调研活动在黑河启动

2019年11月21日10:48  来源：人民网-财经频道
 

人民网“一撇一捺看发展”大型主题采访黑河首站启动仪式（人民网苏靖刚 摄）

人民网黑河11月21日电 （记者乔雪峰）为充分展示各地因地制宜、蹄疾步稳推进高质量发展的成效和经验做法，人民网“一撇一捺看发展”大型主题调研采访今日在黑龙江省黑河市正式启动，人民网副总裁唐维红、黑河市委书记秦恩亭等市委市政府领导出席启动仪式并发言。

在中国经济版图上，胡焕庸线“一撇”、西部陆海新通道“一捺”，交汇于四川，贯穿广阔中西部腹地，市场潜力大、增长后劲足，在区域发展格局中占有重要地位，也为如何因地制宜探索高质量发展路径提供了多元的城市发展样本。

以黑河为首站，人民网采访团将陆续走访河北张家口、内蒙古呼包鄂、山西太原、陕西西安、甘肃天水、四川成都、云南昆明、重庆、贵州贵阳、广西南宁、海南洋浦港等“一撇一捺”沿线城市，就地方政府如何优化营商环境、因地制宜探索高质量发展路径，企业如何抓住转型升级机遇、发展特色产业经济、践行高质量发展展开采访，推出一批现场感强、鲜活生动、有深度、有分量的报道。

人民网党委委员、董事、副总裁唐维红致辞（人民网赵丹 摄）

唐维红在启动仪式上表示，“一撇一捺看发展”大型主题调研采访，是人民网发力内容生产、推动融合发展的一次创新实践，通过调研采访，深入展示各地特色发展、企业创新升级、经济高质量发展的时代风貌。推动高质量发展，需要爬坡过坎的勇气和“咬定青山不放松”的定力；助力中国经济社会的高质量发展，更需政府、企业、媒体共谋共治、并肩前行。

黑河市委书记秦恩亭在启动仪式上致辞（人民网苏靖刚 摄）

秦恩亭在仪式上表示，2019年8月，中国（黑龙江）自由贸易试验区获批，作为三个片区之一的黑河片区是我国最北的、距离俄罗斯州首府级城市最近的自贸试验片区，站上了新时代深化对俄罗斯和东北亚开放合作的制高点，这也是我们继续拼搏奋进，推进黑河跨越发展、全面振兴最强大的助力。

黑河作为胡焕庸线的北起点，具备独特的地理和产业优势，在绿色农业、大桥经济、自贸区建设、边境旅游、寒地试车等方面初具规模，经济发展新动能持续成长。

秦恩亭表示，当前，我们正在深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，加快制度和体制机制创新，把握黑河自贸片区建设和黑龙江大桥即将落成的重大机遇，以更高质量发展、更高水平开放和更高水平治理推进跨越发展、全面振兴，努力使黑河勇立我国进一步深化沿边开放的潮头，成为新时代改革开放、创新发展的排头兵。

据悉，人民网采访团还将深度对话各地政府相关领导、深入走访企业生产一线，充分展示各地因地制宜、发挥区域比较优势，培育壮大优势产业、特色产业，推进经济高质量发展的成效和经验。

12月25日, 由人民网主办的“2019质量发展高峰论坛暨第十六届人民之选匠心奖”活动将围绕“加快推进质量强国建设，推动经济高质量发展”深入交流探讨，集中呈现“一撇一捺看发展”的调研成果，展现践行质量强国，推动高质量发展进程中各地各部门、行业企业的优秀经验与案例，揭示中国经济强劲韧性背后的改革创新密码。

专题http://hlj.people.com.cn/GB/390300/394710/index.html

 

(责编：杨曦、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved