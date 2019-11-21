商务部：我国制造业吸收外资向高质量发展趋势没有改变

人民网北京11月21日电 （孙阳）今日，商务部召开例行新闻发布会，商务部新闻发言人高峰表示，今年前10个月制造业实际使用外资同比下降，主要是偶然性因素的影响，并不是趋势性的变化。从总体上看，我国制造业吸收外资向高质量发展的趋势没有改变。

“根据我们的统计，今年1-7月，我国制造业吸收外资同比一直保持着平稳增长。因为去年8-10月期间，由于多个外资制造业的大项目集中到资，导致去年1-10月份基数较高。”高峰介绍说。

高峰认为，今年1-10月，我国高技术制造业吸收外资同比增长5.5%，占制造业利用外资的比重达到了38.9%，占比增长了5个百分点。外资制造业大项目加速在中国落地，我国利用外资的结构正在持续优化。

“当前，中国市场潜力正在不断释放，我们也在持续努力，营造更加法治化、国际化的营商环境，推动贸易投资自由化便利化。中国始终敞开大门，欢迎各国投资者来华投资兴业，共迎发展机遇，共享发展成果。”高峰说。

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