组图：人民网“一撇一捺看发展”主题采访团走进云南昆明

昆明阳宗海风景名胜区。 李发兴摄
近日，人民网“一撇一捺看发展”大型主题调研采访团走进云南昆明。采访组成员深入工厂车间、探寻科技创新的最新成果、了解绿色生态理念在云南昆明的落地生根，和地方领导、企业“一把手”进行对话，力图展现云南昆明经济高质量发展的新篇章。
当前，推动经济高质量发展成为做好经济工作的主旋律，正在中国各行业、各领域掀起一场广泛而深刻的变革，带来从理念到实践的全新变化。
为充分展示各地因地制宜、蹄疾步稳推进各项措施的成效和经验做法；全面反映社会各界积极响应背后的改革发展澎湃动力；深刻揭示中国经济的强劲韧性与向好发展，人民网启动“一撇一捺看发展”大型主题调研采访。
人民网此次调研路线在中国地图上呈现出“一撇一捺”，“一撇”即胡焕庸线、“一捺”即“西部陆海新通道”，两线于四川交汇，沿线贯穿广阔的中西部腹地，市场潜力大、增长后劲足，在区域发展格局中占有重要地位。
采访组在云南昆明采访期间，深入当地代表企业，全面了解云南昆明高质量发展的优势和亮点。
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