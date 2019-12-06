地方债稳投资作用加速释放

财政部12月4日发布数据显示，今年前11个月，地方政府债券发行43244亿元，完成全年发行任务的99%，其中新增债券、再融资债券、置换债券分别发行30354亿元、11461亿元、1429亿元。

新增债券中，一般债券、专项债券分别发行9057亿元、21297亿元。前11个月地方债券发行主要呈现出平均发行利率降低、平均发行期限延长以及二级市场流动性进一步改善三大特点。

中国财政科学研究院金融研究中心副主任、研究员封北麟在接受经济日报记者采访时表示，地方政府债券，尤其是专项债券发行的加快，对于稳投资、补短板具有积极意义，是2019年财政政策加力提效的关键举措之一。

“地方政府债券加快发行有利于稳定宏观经济短期波动，释放经济长期增长动力，同时有利于支撑全国各地基础设施投资建设，拉动当期需求，对冲经济下行压力。”国泰君安证券股份有限公司董事总经理周文渊表示，地方政府债券有利于提高地方政府财政治理水平，完善债务管理框架，形成市场化、法制化、制度化的可持续地方投融资机制，释放经济长期增长动力。

1月至11月，地方债券平均发行利率3.47%，同比降低43个基点；较国债收益率平均上浮27个基点，不同地区有所分化，个别地区与国债的利差超过60个基点。

“地方债平均发行利率降低，除了受今年央行降准政策、债券市场流动性充裕等稳健货币政策因素影响外，化解地方政府隐性债务、推进地方债商业银行柜台发售、部委联动支持地方专项债发行和配套融资工作、加强地方预算执行等举措，也进一步提升了地方债的市场吸引力，总体降低了地方债的风险溢价。”封北麟认为，特别是不同地区地方债发行利率的分化，反映了地方债发行的市场化建设进一步完善，地方债信息披露和评级制度的有效性在不断提升。

在发行期限方面，地方政府债券在保持3年至10年中长期债券为主要品种的基础上，15年、20年、30年期等超长期限品种发行进一步增加。1月至11月，地方债券平均发行期限10.2年，同比增加4.1年。

封北麟认为，发行期限的延长与合理提高长期专项债券比例的债务管理政策初衷相契合。特别是进一步加强专项债项目融资与收益自求平衡的监督管理，确保不出现地方政府债券风险，促使地方政府更加关注项目融资期限和偿债能力的合理匹配，提高了长期专项债的比例。此外，保险机构、社保基金等中长期机构投资者扩大地方债投资，也从需求侧推动了长期专项债的发行。

在二级市场流动性方面，1月至11月，地方债券现券交易量9.01万亿元，同比增加5.52万亿元；换手率0.46倍，同比增加0.25倍；质押式回购规模17.45万亿元，同比增加3.09万亿元。

“导致地方债二级市场流动性提升的主要原因是我国地方债规模的逐年扩大。目前地方政府债券已经超越国债、政策性金融债，成为债券市场存量规模最大的债券品种。”封北麟表示，债券品种的丰富、期限结构的合理化以及相关配套措施的完善，让地方债市场广度、深度都明显提升，为投资者提供了更加良好的市场交易环境，提升了投资者通过地方债开展流动性管理的便利性。（记者董碧娟）

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