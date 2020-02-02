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多举措严防严控 首都机场确保春运返程旅客平安出行

2020年02月02日12:13  来源：人民网
 

人民网北京2月2日电 （记者乔雪峰） 春节假期接近尾声，首都机场陆续迎来返程客流。2月2日（春运第24天），首都机场计划起降航班947架次，运送旅客11.51万人次，其中进港旅客6.88万人次，全天航班架次和客流量分别较去年春运同期下降约44%和61%。 

据了解，目前首都机场已成立了新型冠状病毒疫情防控工作领导小组，统筹组织协调首都机场地区疫情防控工作，在确保保障物资运输航班和正常旅客航班安全顺畅高效运行的同时，全力落实各项疫情防控措施。

截至2月1日，首都机场春运期间共起降航班约3.38万架次，运送旅客506.38万人次。数据显示，首都机场于1月21日迎来节前的国内出港客流高峰，达到15.13万人次。随后首都机场客流总量呈现明显下降趋势，受此次疫情防控期间旅客出行计划调整等综合因素影响，首都机场近期的日均进出港客流量均维持在较低水平。

为了做好新型冠状病毒疫情的防控工作，首都机场在各航站楼内加大了新风送风量，确保良好通风，并加强对设备设施的消毒频次，特别是针对有发热旅客的航班所使用的登机桥、行李转盘等区域，在该航班保障结束后立即消毒。此外，配置49台测温设备，对所有来京航班乘客和所有进出航站楼人员进行体温测量。针对特殊发热旅客，首都机场还设置了专门的转运程序和路线，避免与其他旅客发生接触。另外，在服务旅客出行的同时，首都机场还多方协调防护物资，做好疫情防控一线的每一名员工的防护工作。

在地面交通方面，目前首都机场除8条省际巴士线路自1月25日起双向停运外，市内机场巴士线路和地铁首都机场线均正常运行。按照北京市有关部门要求，地铁首都机场线每个安检点设立了旅客测温点，首都机场巴士和地铁首都机场线也加强了对车辆的通风和消毒工作。当前正值春运客流返程期间，为了方便旅客快速出行，首都机场各停车楼（场）均开通了支付宝和微信的扫码支付、无感支付以及银联闪付等多种“智慧停车”缴费方式。

首都机场充分利用三座航站楼内显示屏、3号航站楼到达层大屏幕及352处登机口电视、刷屏机等循环播放新型冠状病毒的健康防范宣传片，并播出防控疫情的最新新闻动态。

面对疫情，首都机场呼吁广大旅客在出行时，配合必要的体温检测，全程佩戴口罩做好个人防护，共同打赢疫情防护的阻击战。

(责编：乔雪峰、吕骞)
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