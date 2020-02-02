多举措严防严控 首都机场确保春运返程旅客平安出行

人民网北京2月2日电 （记者乔雪峰） 春节假期接近尾声，首都机场陆续迎来返程客流。2月2日（春运第24天），首都机场计划起降航班947架次，运送旅客11.51万人次，其中进港旅客6.88万人次，全天航班架次和客流量分别较去年春运同期下降约44%和61%。
据了解，目前首都机场已成立了新型冠状病毒疫情防控工作领导小组，统筹组织协调首都机场地区疫情防控工作，在确保保障物资运输航班和正常旅客航班安全顺畅高效运行的同时，全力落实各项疫情防控措施。
截至2月1日，首都机场春运期间共起降航班约3.38万架次，运送旅客506.38万人次。数据显示，首都机场于1月21日迎来节前的国内出港客流高峰，达到15.13万人次。随后首都机场客流总量呈现明显下降趋势，受此次疫情防控期间旅客出行计划调整等综合因素影响，首都机场近期的日均进出港客流量均维持在较低水平。
为了做好新型冠状病毒疫情的防控工作，首都机场在各航站楼内加大了新风送风量，确保良好通风，并加强对设备设施的消毒频次，特别是针对有发热旅客的航班所使用的登机桥、行李转盘等区域，在该航班保障结束后立即消毒。此外，配置49台测温设备，对所有来京航班乘客和所有进出航站楼人员进行体温测量。针对特殊发热旅客，首都机场还设置了专门的转运程序和路线，避免与其他旅客发生接触。另外，在服务旅客出行的同时，首都机场还多方协调防护物资，做好疫情防控一线的每一名员工的防护工作。
在地面交通方面，目前首都机场除8条省际巴士线路自1月25日起双向停运外，市内机场巴士线路和地铁首都机场线均正常运行。按照北京市有关部门要求，地铁首都机场线每个安检点设立了旅客测温点，首都机场巴士和地铁首都机场线也加强了对车辆的通风和消毒工作。当前正值春运客流返程期间，为了方便旅客快速出行，首都机场各停车楼（场）均开通了支付宝和微信的扫码支付、无感支付以及银联闪付等多种“智慧停车”缴费方式。
首都机场充分利用三座航站楼内显示屏、3号航站楼到达层大屏幕及352处登机口电视、刷屏机等循环播放新型冠状病毒的健康防范宣传片，并播出防控疫情的最新新闻动态。
面对疫情，首都机场呼吁广大旅客在出行时，配合必要的体温检测，全程佩戴口罩做好个人防护，共同打赢疫情防护的阻击战。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】