各地生活必需品市场供应充足

本报北京2月2日电 （记者王珂）商务部2日发布的数据显示，2月1日，各地生活必需品市场供应总体充足，肉类、蔬菜、水果价格均有所回落。

据商务部监测，粮油价格基本平稳，百家大型农副产品批发市场粮食批发价格与前一日持平；食用油批发价格比前一日上涨0.1%。肉类价格略有下降，猪肉批发价格49.33元/公斤，比前一日下降0.5%；牛肉、羊肉批发价格分别为每公斤69.60元和67.09元，比前一日均下降0.1%。禽产品价格小幅波动，白条鸡批发价格19.32元/公斤，比前一日上涨0.2%；鸡蛋批发价格9.28元/公斤，比前一日下降1.4%。蔬果价格有所下降，30种蔬菜平均批发价格5.72元/公斤，比前一日下降2.4%；6种水果平均批发价格6.48元/公斤，比前一日下降0.9%。

2月1日，湖北省生活必需品市场运行总体平稳，价格整体稳定。湖北省商务厅报告，全省重点调查流通企业蔬菜商业库存17219吨，较前一日增长2.4%；大米、食用油商业库存分别为24113吨和8832吨，可保障10天左右供应；猪肉、禽肉、鸡蛋商业库存分别为3636吨、1978吨和1189吨，可保障1周左右供应。武汉市重点零售企业蔬菜销售及库存量均有所增加。据商务部及武汉市商务局监测，1月31日，白沙洲批发市场蔬菜库存3410吨，比前一日增长10%；2月1日，30种蔬菜平均批发价格5.85元/公斤，比前一日上涨0.5%。1月31日，武商、中百、中商三大超市蔬菜销量1008吨，比前一日增长18.3%；蔬菜库存2375吨，比前一日增长9.6%。全市135个超市门店开展“一元菜”销售活动，累计销量468吨。

《 人民日报 》（ 2020年02月03日 10 版）

(责编：李枫、岳弘彬)