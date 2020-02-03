各地生活必需品市场供应充足

本报北京2月2日电 （记者王珂）商务部2日发布的数据显示，2月1日，各地生活必需品市场供应总体充足，肉类、蔬菜、水果价格均有所回落。
据商务部监测，粮油价格基本平稳，百家大型农副产品批发市场粮食批发价格与前一日持平；食用油批发价格比前一日上涨0.1%。肉类价格略有下降，猪肉批发价格49.33元/公斤，比前一日下降0.5%；牛肉、羊肉批发价格分别为每公斤69.60元和67.09元，比前一日均下降0.1%。禽产品价格小幅波动，白条鸡批发价格19.32元/公斤，比前一日上涨0.2%；鸡蛋批发价格9.28元/公斤，比前一日下降1.4%。蔬果价格有所下降，30种蔬菜平均批发价格5.72元/公斤，比前一日下降2.4%；6种水果平均批发价格6.48元/公斤，比前一日下降0.9%。
2月1日，湖北省生活必需品市场运行总体平稳，价格整体稳定。湖北省商务厅报告，全省重点调查流通企业蔬菜商业库存17219吨，较前一日增长2.4%；大米、食用油商业库存分别为24113吨和8832吨，可保障10天左右供应；猪肉、禽肉、鸡蛋商业库存分别为3636吨、1978吨和1189吨，可保障1周左右供应。武汉市重点零售企业蔬菜销售及库存量均有所增加。据商务部及武汉市商务局监测，1月31日，白沙洲批发市场蔬菜库存3410吨，比前一日增长10%；2月1日，30种蔬菜平均批发价格5.85元/公斤，比前一日上涨0.5%。1月31日，武商、中百、中商三大超市蔬菜销量1008吨，比前一日增长18.3%；蔬菜库存2375吨，比前一日增长9.6%。全市135个超市门店开展“一元菜”销售活动，累计销量468吨。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】