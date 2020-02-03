国际油价连续四周下跌

受市场恐慌情绪影响，国际油价上周下跌，为连续第四周下跌。当周，受避险资金追捧，金价创下近五个月最佳月度表现。
1月31日，纽约商品交易所3月交货的轻质原油期货价格收于每桶51.56美元，跌幅达4.8％；3月交货的伦敦布伦特原油期货价格当周下跌约4%，收于每桶58.16美元。
当周，石油输出国组织（欧佩克）计划开会商议减产的消息短暂支撑了油价。俄罗斯能源部长诺瓦克表示，俄罗斯准备将欧佩克及其盟友会议从3月提前至2月举行。诺瓦克补充称，他正与沙特阿拉伯展开磋商，产油国还需要几天时间来监测局势发展，以及决定会期。
咨询公司Wood Mackenzie的分析师预估，2020年第一季度，由于全球运输活动减少，全球原油需求或下降50万桶/日。
据接近欧佩克的消息人士透露，欧佩克希望将现行的减产协议有效期延长三个月至6月份。根据事态发展，欧佩克可能加大减产力度。
国际金价继续上扬，避险资金推动金价走出五个月以来最佳月度表现，但到达阶段高位的金价走势前景也存在较多不确定性。OANDA高级市场分析师艾尔拉玛在一份报告中表示：“作为传统的避险资产，黄金继续受到青睐，与此同时，金价在升向每盎司1600美元时恐遭遇强劲阻力。”(记者 闫磊)
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】