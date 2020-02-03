原标题：国际油价连续四周下跌

受市场恐慌情绪影响，国际油价上周下跌，为连续第四周下跌。当周，受避险资金追捧，金价创下近五个月最佳月度表现。

1月31日，纽约商品交易所3月交货的轻质原油期货价格收于每桶51.56美元，跌幅达4.8％；3月交货的伦敦布伦特原油期货价格当周下跌约4%，收于每桶58.16美元。

当周，石油输出国组织（欧佩克）计划开会商议减产的消息短暂支撑了油价。俄罗斯能源部长诺瓦克表示，俄罗斯准备将欧佩克及其盟友会议从3月提前至2月举行。诺瓦克补充称，他正与沙特阿拉伯展开磋商，产油国还需要几天时间来监测局势发展，以及决定会期。

咨询公司Wood Mackenzie的分析师预估，2020年第一季度，由于全球运输活动减少，全球原油需求或下降50万桶/日。

据接近欧佩克的消息人士透露，欧佩克希望将现行的减产协议有效期延长三个月至6月份。根据事态发展，欧佩克可能加大减产力度。

国际金价继续上扬，避险资金推动金价走出五个月以来最佳月度表现，但到达阶段高位的金价走势前景也存在较多不确定性。OANDA高级市场分析师艾尔拉玛在一份报告中表示：“作为传统的避险资产，黄金继续受到青睐，与此同时，金价在升向每盎司1600美元时恐遭遇强劲阻力。”(记者 闫磊)

(责编：庄红韬、杨曦)