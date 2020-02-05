原标题：“战疫”在防控一线

2月4日，在京杭运河山东台儿庄段，台儿庄船闸节制闸服务中心人员对途经该水域的船舶进行船体消毒。 连日来，为应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，各地对辖区街道、公共设施等进行消毒，对往来人员加强体温检测，落实各项防控工作。 新华社发（高启民 摄）

(责编：庄红韬、杨曦)