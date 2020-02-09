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商务部发文慰问疫情防控生活必需品保供一线工作者

2020年02月09日18:14  来源：人民网
 

人民网北京2月9日电 商务部8日发文称，向奋战在电商平台、超市、菜市场、物流运输等市场保供一线的工作者，致以诚挚的问候和崇高的敬意，是他们为全国，特别是湖北省、武汉市生活必需品保供贡献了力量。

以下为慰问信全文：

在全国上下团结一心、全力以赴应对新冠肺炎疫情，元宵佳节之际，商务部谨向奋战在电商平台、超市、菜市场、物流运输等市场保供一线的同志们，致以诚挚的问候和崇高的敬意！

疫情发生以来，全国各地无数的营业员、快递员、驾驶员等坚守岗位，全力保障生活必需品供应。是你们舍弃春节假期，不辞辛劳、敬业奉献。是你们把蔬菜、肉蛋奶、方便面等生活必需品销往大江南北，满足千家万户的生活需要。是你们为全国，特别是湖北省、武汉市生活必需品保供贡献了力量。

元宵节标志着一元复始，疫情防控进入关键时期，全国生活必需品市场保供任务将更加艰巨繁重。要按照习近平总书记关于打好疫情防控人民战争的要求，大家再接再厉、迎难而上。为保障人民群众生活必需品的供应，为疫情防控多作贡献。

最后，希望你们在紧张繁忙工作的同时，一定要做好自身防护。祝大家元宵节快乐，身体健康，阖家幸福！

(责编：罗知之、孙阳)
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