原标题：重庆：疫情下的乡村蔬菜配送小队

2月8日，菜农（左）和乡村蔬菜配送小队志愿者在地里采收蔬菜。

在重庆市渝北区有一支特殊的乡村蔬菜配送小队，他们每天来往于乡村和城市之间，将农户采摘的新鲜蔬菜配送至城市居民的家中。

重庆市渝北区玉峰山镇旱土村党总支书记詹成伟是这支配送小队的带头人，每天他带领着这支由党员和志愿者组成的蔬菜配送小队连续工作10个多小时，从早上联系菜农了解蔬菜信息开始，小队成员需要完成蔬菜采摘、集中、分拣、装车、运输、配送上门等多项工作，晚上小队成员还要根据居民微信下单的情况整理信息，为第二天的蔬菜配送工作做好准备。蔬菜“门对门”配送，同时解决了疫情防控期间农户蔬菜滞销和城市居民购买蔬菜困难的问题。

新华社记者 唐奕 摄

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