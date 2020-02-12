李欣玉：联动上下游 减损失 保权益

人民网北京2月12日电 （记者车柯蒙）在坚决打赢疫情防控阻击战的关键时刻，人民网于2月11日通过在线通系统举办线上“金台圆桌”人民战疫·企业对策共商会，聚焦新型冠状病毒肺炎疫情影响下的企业对策，通过视频会议集中研讨的方式，为企业纾解困难、危中寻机提供路径和对策。

本次会议邀请了14位来自各行各业的企业代表，以及多位来自国务院发展研究中心、中国工业经济联合会等学术研究机构的专家学者，围绕企业在此次疫情狙击战中的积极作为、疫情影响下的纾困之策等议题展开了深度研讨和建言献策。

携程集团副总裁李欣玉在发言中表示，旅游行业作为受此次疫情影响较大的行业之一，正面临巨大挑战，从业者正携手合作，共克时艰。

李欣玉介绍说，受到疫情影响，原本是旅行行业一季度重要收入来源的春节假期档受到巨大冲击，不少旅游企业面临生存挑战。就目前携程收到的旅行社、供应商反馈来看，当前旅行社面临的困难主要有三点：一是取消旅游团产生的损失费问题；二是企业应收账款风险；三是经营暂停之后，未来一段时间企业生存和员工薪酬、就业问题。李欣玉认为，旅游行业中的中小企业和经营者需要政策和各界的支持。

李欣玉介绍到，为了配合疫情防控大局，携程迅速启动重大灾害旅游期间的措施，截至目前，携程已经完成数百万订单的退改。疫情发生以来，携程配合疫情防控工作，做好与航空、铁路、酒店等方面的沟通协调，严格执行文化旅游等部门的政策，及时妥善处理用户需求，最大限度地降低用户损失，维护合法权益。

李欣玉指出，面对疫情，旅游企业要在履行企业社会责任的同时，联动上下游，共克时艰。从业者也要学会苦练内功，持续聚焦高质量和全球化的战略。

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