凌伟清：老百姓风险意识加强 健康险或迎迅速发展

人民网北京2月12日电 （邢郑） 在坚决打赢疫情防控阻击战的关键时刻，人民网于2月11日通过在线通系统举办线上“金台圆桌”人民战疫·企业对策共商会，聚焦新型冠状病毒肺炎疫情影响下的企业对策，通过视频会议集中研讨的方式，为企业纾解困难、危中寻机提供路径和对策。
本次会议邀请了14位来自各行各业的企业代表，以及多位来自国务院发展研究中心、中国工业经济联合会等学术研究机构的专家学者。
华夏保险战略企划部副总经理凌伟清在发言中表示，等到疫情结束，保险业的增员会迎来千载难逢的好机会。
凌伟清介绍说，虽然疫情对企业造成诸多影响，但也是机会所在。通过这次疫情，老百姓风险意识将加强，健康险行业会迅速发展。
凌伟清认为，疫情给线上渠道、线上销售、线上作业创造了机会，线上投保大幅度提高。
“对保险公司来说，这是一个非常好的机会，怎么锻炼自己的队伍，找到一个新的机会，从线下往线上走，整个作业流程都在线上完成，保险公司自己队伍能力的建设会得到很大的提高。”凌伟清说。
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