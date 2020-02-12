刘京京：餐饮行业期待更多稳就业、促发展举措

人民网北京2月12日电 （记者车柯蒙）在坚决打赢疫情防控阻击战的关键时刻，人民网于2月11日通过在线通系统举办线上“金台圆桌”人民战疫·企业对策共商会，聚焦新型冠状病毒肺炎疫情影响下的企业对策，通过视频会议集中研讨的方式，为企业纾解困难、危中寻机提供路径和对策。

本次会议邀请了14位来自各行各业的企业代表，以及多位来自国务院发展研究中心、中国工业经济联合会等学术研究机构的专家学者，围绕企业在此次疫情阻击战中的积极作为、疫情影响下的纾困之策等议题展开了深入研讨和建言献策。

亚洲餐饮联盟执行主席刘京京在发言时表示，餐饮业作为城市保障行业，面对疫情影响，一方面要保证企业自身的安全，另一方面，要在能确保食品安全的前提下，积极复工，在有条件的情况下提供外卖服务，保障城市基本餐饮供应。

刘京京介绍，疫情之下，餐饮行业积极参与到公益活动当中，许多企业自发为医院、疫区免费供应餐品。随着复工的到来，餐饮行业更要做好安全保障，如从业者要做到每两个小时消毒一次，全员进行测温消毒，配备安心提示卡，标上整个流程人员、经手人健康信息等。

刘京京认为，餐饮行业要平稳渡过疫情难关，最重要是保证现金流。有一些地方提出对房租予以减免，多地出台缓缴社保等政策纾困餐饮企业。

会上，刘京京也谈到餐饮行业在疫情冲击下所面临的困难和问题。目前，餐饮行业线下房租及线上平台的佣金压力较高，餐饮行业员工流动性仍然较大，餐饮行业期待更多稳就业、促发展的举措。

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