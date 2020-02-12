滕泰：疫情过后企业经营模式将发生改变

人民网北京2月12日电（朱传戈）在全力以赴抓好疫情防控，统筹做好“六稳”工作的关键时刻，人民网于2月11日通过在线通系统举办线上“金台圆桌”人民战疫·企业对策共商会，邀请生活服务业、制造业、信息技术服务业的企业代表及专家，共同为企业纾解困难、危中寻机提供路径与对策。

本次会议邀请了14位企业代表，以及来自国务院发展研究中心、中国工业经济联合会、万博新经济研究院等学术研究机构的专家学者。

万博新经济研究院院长滕泰在发言中表示，疫情对服务业的冲击，主要是短期市场的萎缩，现金流的困难以及人工成本、社保成本的困难；对于制造业而言，有复工的困难，由此可能会带来上下游产业链的影响；对于一些高科技企业来说，像从事人工智能、软件开发等企业，或将面临一些发展机遇。

滕泰建议，对企业而言，首先要认真分析短期冲击和长期影响的不同。要想一想短期冲击有没有损失到企业的核心竞争力，一定要保护企业的核心竞争力不受损失。同时，要积极用各种办法化解危机，分析疫情冲击对于整个社会行为模式的转变，由此来发现中长期的发展机遇。

同时，滕泰表示，要充分利用各项扶持政策，帮助企业渡过短期困难，“中小微企业要积极申请和利用这些政策。这些政策也体现了各级政府的诚意。”滕泰说。

滕泰认为，疫情结束以后，企业自身的经营模式一定会改变，企业会越来越多的采用自动化、机器人、人工智能等现代的管理方法。

(责编：车柯蒙、庄红韬)