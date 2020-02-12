汪兵：服务型机器人企业获得了难得的实践机会

人民网北京2月12日电 （记者夏晓伦）在全力以赴抓好疫情防控，统筹做好“六稳”工作的关键时刻，人民网于2月11日通过在线通系统举办线上“金台圆桌”人民战疫·企业对策共商会，邀请生活服务业、制造业、信息技术服务业的企业代表及专家，共同为企业纾解困难、危中寻机提供路径与对策。

本次会议邀请了14位企业代表，以及来自国务院发展研究中心、中国工业经济联合会、万博新经济研究院等学术研究机构的专家学者。

达闼科技联合创始人兼副总裁汪兵在发言中表示，本次疫情防控将进一步地推动国内服务型机器人的产业化，服务型机器人企业获得了非常难得的实践和示范机会，并有望加快服务型机器人的普及。机器人可起到基础的保障作用，未来应开发更多的云端智能机器人使之成为医护人员的“盾牌”。

汪兵也同时指出，在当前的应用场景状态下，服务型机器人只能取代医护人员的简单工作，对于复杂场景的智能判断、适应能力，还需更进一步提高。

对此，汪兵介绍道，达闼科技已经首批捐赠了5G的云端护理机器人、消毒清洁机器人、云端送药服务机器人、测温巡查机器人，并发往浙江、武汉、上海和北京，“主要是为了协助一线的医务工作者，完成远程的看护、体温测量、消毒、清洁和送药工作，降低人员交叉感染的情况。”

对于企业当前面临的困难，汪兵认为，本次疫情对企业现金流的考验是非常巨大的。开拓创新型的企业要保持长期稳定的发展，现金流稳定是至关重要的环节。因此，他表示，创新型中小企业非常关注政府在税费减免方面的优惠政策。

(责编：车柯蒙、庄红韬)