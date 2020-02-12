王微：线上消费和健康消费需求将得到释放

人民网北京2月12日电（邢郑）在全力以赴抓好疫情防控，统筹做好“六稳”工作的关键时刻，人民网于2月11日通过在线通系统举办线上“金台圆桌”人民战疫·企业对策共商会，邀请生活服务业、制造业、信息技术服务业的企业代表及专家，共同为企业纾解困难、危中寻机提供路径与对策。

本次会议邀请了14位企业代表，以及来自国务院发展研究中心、中国工业经济联合会、万博新经济研究院等学术研究机构的专家学者。

国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微在发言中表示，当前的消费形势虽然受到抑制，但随着疫情的好转、防控性政策的出台，老百姓的消费需求会进一步激发，而且消费升级的趋势将进一步发展。

王微认为，未来随着进一步恢复生产，国家会陆续出台一些政策，这些政策首先是要让企业和老百姓有信心，“所谓信心，就是对疫情的防控要有力，要把防控措施的信息如实传达出去，这是非常重要的。”

她解释说，疫情不会影响中国经济，当前正处在从高速增长向高质量发展转变的阶段，尤其处在消费需求和创新驱动拉动中国经济增长的过程。

王微表示，随着疫情的好转，老百姓的消费会进一步激发出来，而且消费升级的趋势可能会得到发展，“比如大量的线上消费和健康消费需求。”

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