潘孝贞：疫情影响短期消费需求 长期会适度向好

人民网北京2月12日电 （记者罗知之）在全力以赴抓好疫情防控，统筹做好“六稳”工作的关键时刻，人民网于2月11日通过在线通系统举办线上“金台圆桌”人民战疫·企业对策共商会，邀请生活服务业、制造业、信息技术服务业的企业代表及专家，共同为企业纾解困难、危中寻机提供路径与对策。

本次会议邀请了14位企业代表，以及来自国务院发展研究中心、中国工业经济联合会、万博新经济研究院等学术研究机构的专家学者。

谈及疫情对家居行业的影响，厦门金牌厨柜股份有限公司总裁潘孝贞在发言中表示，疫情发生之后，消费者的短期需求会被抑制，但是长期来说，会适度向好。疫情过后，消费者对家居用品的舒适性、健康性和功能性以及智能化方面提出了新的需求，对于行业来说是一个机会。

潘孝贞介绍说，在服务型的家居行业，厂家、门店和经销商是非常紧密的合作群体，经销商房租会占到总体营业额20%甚至更多，加上员工工资的支出，疫情影响下很容易造成资金链的断裂。此外，受物流等因素影响，企业在复工复产方面会受到影响。

家居行业在应对疫情过程中采取了哪些有效措施？潘孝贞表示，非常可喜地看到了行业的自救行为，家居卖场纷纷推出免租一个月的政策，以及其他的一些优惠扶植政策，通过帮助经销商减免一个月租金的方式减少疫情带来的影响。

“金牌厨柜是主板的上市公司，拥有四千多名员工，经销商二千多个门店，也有一万多个员工。考虑到经销商的生存困境，厂家在2月1日拿出五六千万的现金，用来承担全国经销商的一万多名员工的一个月工资。整个家居建材行业厂商品牌也在积极行动，截至10号，差不多有两百个全国性的品牌，都推出了类似的政策，给经销商减负，帮助他们渡过难关，打造健康良性的生态链。”潘孝贞说。

“接下来，由于线下门店客流锐减，我们将推动线上服务，用线上的方法免费给经销商做引流，帮助经销商渡过困难时期。”潘孝贞强调。

(责编：车柯蒙、庄红韬)