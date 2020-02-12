孙为民：企业的自救、企业家的信心始终是第一位的

人民网北京2月12日电 （栗翘楚）在全力以赴抓好疫情防控，统筹做好“六稳”工作的关键时刻，人民网于2月11日通过在线通系统举办线上“金台圆桌”人民战疫·企业对策共商会，邀请生活服务业、制造业、信息技术服务业的企业代表及专家，共同为企业纾解困难、危中寻机提供路径与对策。
本次会议邀请了14位企业代表，以及来自国务院发展研究中心、中国工业经济联合会、万博新经济研究院等学术研究机构的专家学者。
苏宁易购集团副董事长孙为民在发言时表示，在特殊时期，企业的自救、企业家的信心，始终是第一位的，如果企业家精神、企业的自救能力丧失了，再强的外力也解决不了问题。
孙为民认为，行业内部抱团取暖，行业整合，也非常重要。“通过这次疫情，我相信一定会在整个企业重组中形成一些新的产业组合，在此过程中，小企业怎么和大企业、单个企业怎么和平台进行有效对接，会解决未来发展的一些问题。”孙为民表示，如在产能过剩的行业领域，一些在技术、人才方面具有优势的企业，通过加快行业内整合，可以提高生产效率。
“这次疫情是次大考，如果我们考试的时候都是临时抱佛脚，以后还会出问题。”孙为民表示，企业要像军队、消防一样，把应急机制变成常态化，以便更好应对困难。
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