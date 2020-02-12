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张新波：科技企业要充分利用自身优势向社会提供帮助

2020年02月12日12:53  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京2月12日电（朱传戈）在全力以赴抓好疫情防控，统筹做好“六稳”工作的关键时刻，人民网于2月11日通过在线通系统举办线上“金台圆桌”人民战疫·企业对策共商会，邀请生活服务业、制造业、信息技术服务业的企业代表及专家，共同为企业纾解困难、危中寻机提供路径与对策。

本次会议邀请了14位企业代表，以及来自国务院发展研究中心、中国工业经济联合会、万博新经济研究院等学术研究机构的专家学者。

同盾科技有限公司联合创始人、合伙人张新波在发言中表示，疫情发生之后，中央到地方陆续出台了一些金融方面的支持政策，包括对小微企业加大信贷力度，不抽贷、不断贷等，为企业提供了务实的帮助。

“其实在疫情之前，国家也提倡普惠金融，要加大中小微企业的扶持力度，但很多中小微企业的数据，金融机构无法获取。在没有数据支撑的前提下，机构很难对中小微企业的风险作出有效评估，这是当前一个比较大的困难。” 张新波说。

张新波表示，2019年同盾与杭州市余杭区、唐山市共建了中小微金融服务平台，这个平台通过政府、银行、金融机构，将三者能够联合起来，政府掌握了大量中小微企业的一手资料，包括税收、用水用电、员工社保等数据，这些数据对中小微的风险评估、信用评估是非常有效的。

张新波认为，各行各业在这次疫情中都遇到了困难和挑战，企业也要积极展开自救。

“像我们科技类的企业，就可以用自身的技术优势，积极帮助政府和社会提供一些有效的帮助。比如，我们通过人工智能的技术做疫情的预测，做智能疫情回访等。”张新波说。

(责编：车柯蒙、庄红韬)
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