李平：应加快工业联网技术开发和应用

人民网北京2月12日电（记者夏晓伦）在全力以赴抓好疫情防控，统筹做好“六稳”工作的关键时刻，人民网于2月11日通过在线通系统举办线上“金台圆桌”人民战疫·企业对策共商会，邀请生活服务业、制造业、信息技术服务业的企业代表及专家，共同为企业纾解困难、危中寻机提供路径与对策。

本次会议邀请了14位企业代表，以及来自国务院发展研究中心、中国工业经济联合会、万博新经济研究院等学术研究机构的专家学者。

北京东土科技股份有限公司董事长李平在发言中表示，疫情发生以后，社会并没有发生太大的恐慌，老百姓生活基本正常，没有受到太大的影响。有两方面因素保障了生产生活的平稳运行。首先，我国的物质生产已经很丰富，这源于各类生产型企业的成长和强大，保障供应非常充分；其次，是互联网经济的发展，人民群众在家里就可以享受教育、娱乐、资讯等社交行为。实体经济的发展和互联网经济的应用确保了我国生产生活的平稳运行。

对此，李平建议，要加快工业生产领域的互联网技术应用，使得工业生产更有弹性，便可以长时间确保国家的物资保障，“既可以促进国家工业技术的升级换代，还可以成为新的经济增长点，增强国家和企业的抗风险能力。”

李平还建议，相关部门要更加关注面向实体经济的自主创新高科技企业，更加重视自主可控的技术，营造公平的市场环境和政策，“尤其是以信息技术为主导的工业领域，更应受到重视，在政策方面给予更大的倾斜。”

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