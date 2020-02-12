傅小康：危中寻机 打造N95级汽车环境系统

人民网北京2月12日电 （邢郑）在全力以赴抓好疫情防控，统筹做好“六稳”工作的关键时刻，人民网于2月11日通过在线通系统举办线上“金台圆桌”人民战疫·企业对策共商会，邀请生活服务业、制造业、信息技术服务业的企业代表及专家，共同为企业纾解困难、危中寻机提供路径与对策。
本次会议邀请了14位企业代表，以及来自国务院发展研究中心、中国工业经济联合会、万博新经济研究院等学术研究机构的专家学者。
长城汽车股份有限公司副总裁傅小康在发言中表示，调整战略规划、立足用户需求、持续发力全球化战略，这三方面或可帮助汽车企业危中寻机。
傅小康认为，疫情过后会对车市带来一定的刺激作用，汽车市场也可能会迎来一次购车需求的释放。同时，由于疫情期间各类公共交通影响很大，会刺激部分消费者购买私家车。对这次疫情造成的影响，包括长城汽车在内的汽车企业会进行关注和评估，相信在国家全面严格的防控措施下，疫情能在短期内得到控制。
傅小康表示，汽车行业要危中寻机，可从三个方面着手：
第一，调整战略规划。在调整短周期市场策略的同时，保证企业的定力，放眼长远发展，制定企业中长期的战略布局。
第二，立足用户的需求，着力提升用户的价值。越是在困难的情况下，越是要连接市场，关注用户的需求。比如，一些车企在积极研发包括提升车内环境，打造N95级别的汽车环境系统。
第三，持续发力全球化的战略，提升海外的市场份额。疫情对短期的车企会带来不利的影响，但是立足于中长期的发展，要推动全产业链的出海，提升自身抗压能力，推动企业向全球市场迈进。
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