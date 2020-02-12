彭俊松：战“疫”推动无接触、低接触商业模式发展

人民网北京2月12日电 （记者 连品洁）在全力以赴抓好疫情防控，统筹做好“六稳”工作的关键时刻，人民网于2月11日通过在线通系统举办线上“金台圆桌”人民战疫·企业对策共商会，邀请生活服务业、制造业、信息技术服务业的企业代表及专家，共同为企业纾解困难、危中寻机提供路径与对策。

本次会议邀请了14位企业代表，以及来自国务院发展研究中心、中国工业经济联合会、万博新经济研究院等学术研究机构的专家学者。

思爱普中国区副总裁、首席数字官彭俊松在发言中表示，在目前的形势下，会推动无接触和低接触的工作模式和商业模式的发展，以及以人为本的数字化管理的能力建设，“这对很多企业来讲，很有可能是一个很好的发展机遇。”

彭俊松认为，这次疫情对企业的管理模式带来了一个重新思考的机会，“企业之前的情况是商务人员满天飞，不见客户不成单，通过这次疫情也驱动我们思考，是否可以通过数字化的手段，让销售业务变得更加透明、直接和高效，让业务人员不再沉迷于每天见客户。通过数字化工具，在疫情发生时期，了解客户感受、分析客户需求，针对性提供一些线上的服务。”

彭俊松也认为，对消费者来讲，这次疫情也进行了一次消费的普及，未来电商渠道会更加普遍。

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