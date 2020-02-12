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陆加杰：人工智能助力疫情防控 企业或迎新机遇

2020年02月12日13:45  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京2月12日电 （记者罗知之）在全力以赴抓好疫情防控，统筹做好“六稳”工作的关键时刻，人民网于2月11日通过在线通系统举办线上“金台圆桌”人民战疫·企业对策共商会，邀请生活服务业、制造业、信息技术服务业的企业代表及专家，共同为企业纾解困难、危中寻机提供路径与对策。

本次会议邀请了14位企业代表，以及来自国务院发展研究中心、中国工业经济联合会、万博新经济研究院等学术研究机构的专家学者。

科比特航空总经理陆加杰在发言中表示，科比特航空是一家从事工业级无人机生产和服务，以制造为主的高新技术企业。当前，制造企业面临的挑战才刚刚开始。科技型制造企业要通过这次疫情，看到未来发展的机遇。

陆加杰认为，制造企业要恢复正常经营，还需要一定的时间。怎么尽量缩短这个时间？首先,要在确保防疫防控安全的情况下，加紧复工，不是形式上的复工，是真正意义上的复工；第二，按照国家统一安排部署，在确保安全的基础上，尽快打通省和省之间人员的往来；第三是加强金融方面的支持。

“我认为这次疫情之后，最容易被扶持起来的新兴产业就是人工智能。这次疫情当中，机器人送餐、无人机在高速口的监控，红外的测温等都说明人工智能的发展潜力。人工智能的应用，最先的爆发应该是在工业领域，希望一批民族企业、民族人工智能企业，能够借此机会迅速地成长起来。”陆加杰说。

(责编：车柯蒙、庄红韬)
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