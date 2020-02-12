俞林茂：充分发挥平台优势 携手实体企业共渡难关

人民网北京2月12日电 （栗翘楚）在全力以赴抓好疫情防控，统筹做好“六稳”工作的关键时刻，人民网于2月11日通过在线通系统举办线上“金台圆桌”人民战疫·企业对策共商会，邀请生活服务业、制造业、信息技术服务业的企业代表及专家，共同为企业纾解困难、危中寻机提供路径与对策。

本次会议邀请了14位企业代表，以及来自国务院发展研究中心、中国工业经济联合会、万博新经济研究院等学术研究机构的专家学者。

蘑菇街高级副总裁俞林茂在发言时表示，蘑菇街作为线上交易平台，在疫情防控期间出台了免佣金政策，并利用线上销售能力帮助品牌供应商清库存，与企业共渡难关。

面对疫情，蘑菇街在自身管理方面也积极行动。俞林茂介绍，蘑菇街已于1月18日成立了防疫指挥中心，并及早准备防疫物资，及早安排员工行程和健康统计，确保员工不受疫情影响。

同时，蘑菇街还成立了业务指挥中心，确保在平台业务正常运转，并根据疫情发展变化，对公司业务产生的影响做出判断。

俞林茂还表示，互联网企业有一个先天基础，就是员工具备线上办公的能力。疫情防控期间，公司探索线上办公模式，尝试各种线上办公方式，确保线上办公井然有序。

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