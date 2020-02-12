俞敏洪：线上业态要不断推动技术创新升级

人民网北京2月12日电 （栗翘楚）在全力以赴抓好疫情防控，统筹做好“六稳”工作的关键时刻，人民网于2月11日通过在线通系统举办线上“金台圆桌”人民战疫·企业对策共商会，邀请生活服务业、制造业、信息技术服务业的企业代表及专家，共同为企业纾解困难、危中寻机提供路径与对策。

本次会议邀请了14位企业代表，以及来自国务院发展研究中心、中国工业经济联合会、万博新经济研究院等学术研究机构的专家学者。

“在特殊时期，各方要携手助力民营企业平稳过渡、转危为机。”新东方教育科技集团董事长俞敏洪在发言时表示，民营企业和中小企业一直是中国经济的有生力量。疫情防控期间，企业要在各地政府出台相关优惠减免政策的基础上，进一步优化经营生产方式，补齐短板，寻找发展新机遇。

具体到自身行业，俞敏洪表示，疫情期间，新东方将所有授课业务和培训业务转移至线上，并不断加大平台建设力度。同时，积极开发各类平台程序，增加在线教育的便捷性、趣味性，提高在线授课质量，让更多学生和家长认可这一模式。

“实际上，家长们也渐渐接受了线上授课的方式。”俞敏洪表示，对于新东方而言，每天用很多在线服务器和运营商才能确保100万学生顺利上课，不出现卡顿，这也给公司的技术层面带来了挑战，未来要不断完善平台建设，推动技术创新升级改造。

(责编：车柯蒙、庄红韬)