工信部：尽快部署安排本地企业扩产转产医用防护服

人民网北京2月15日电 （车柯蒙）2月14日晚，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制医疗物资保障组召开扩产转产医用防护服工作电视电话会议，工业和信息化部党组成员、副部长王志军出席会议并讲话，部党组成员、总工程师田玉龙传达党中央国务院关于疫情防控医疗物资保障和复产复工、组织企业扩产转产医用防护服等工作重要精神并主持会议。

王志军强调，组织医疗物资生产企业复工复产、扩大供应、强化医疗物资保障能力是党中央国务院赋予我们的重大政治任务，也是全国工信系统义不容辞的责任。下一步，央地联动做好医疗物资保障工作，特别是医用防护服保障工作，要切实做到以下几点：一是充分认识做好医疗物资保障工作的重要性和紧迫性；二是尽快部署安排本地企业扩产转产医用防护服；三是用好用足现有政策，切实为企业转产扩产创造良好条件；四是层层压实责任，抓紧组织做好各项工作。

田玉龙肯定前一阶段各省（区、市）加强医疗物资保障所作工作和成效，要求下一步重点做好五项工作：一是全力抓好医用防护服重点企业生产保供；二是尽快组织一批有条件的其他行业企业转产医用防护服，优选一批有条件的企业和有资质的医疗企业，通过专业化协作、委托加工等方式扩大产能；三是加快相关财税金融优惠政策落地；四是继续加强医疗物资资源统一管理和统一调配，加强紧缺物资产品、原料、关键设备调拨；五是建立分工明确的合作机制。

医疗物资保障组成员单位国家卫生健康委、国家药监局相关负责同志，工业和信息化部应对疫情工作领导小组成员单位负责同志，各省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门、卫生健康、药监主管部门负责同志分别在北京主会场和各地分会场参加会议。

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