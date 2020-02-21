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齐鸣：注重企业文化建设有助于公司平稳运行

2020年02月21日13:06  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京2月21日电（记者 周晶）疫情之下，中小企业面临严峻的挑战。如何化危为机，奋然进取？2月20日，人民网强国论坛通过在线通系统举办线上“金台圆桌”人民战疫·中小企业对策共商会，聚焦疫情之下中小企业面临的严峻挑战和转机出路，同时邀请专家为中小企业发展献策献计。

北京华爱普股份有限公司董事长齐鸣在发言中表示，关注国家政策、调整业务结构、注重企业文化，这三方面可帮助中小企业危中寻机。齐鸣认为，疫情确实为公司带来冲击和影响，主要体现在复工时间不好把握、市场周期的调整和人员稳定性等方面。但同时，也看到了新的商业模式和机遇，给公司的未来发展提供了更多可能。疫情期间的自救可从三个方面着手：第一，关注国家政策，做好企业自身防护。及时跟进国家对疫情指导的相关意见和复工时间，密切关注公司员工，尤其是武汉地区员工的情况，提供必要帮助；第二，调整战略规划，聚焦线上业务。调配班组机制，安排线下员工协助线上开展工作并形成工作成果。比如，我们把核心业务聚焦在网络平台和app后，开发速度明显提升；第三，注重企业文化建设，有助于公司平稳运行。企业主在保证员工收入待遇和薪级稳定的同时，也要就工作内容与员工协调一致，让员工对企业文化和所从事的事业有更深入的了解，增加相互的信任和协作力。

(责编：王子侯、夏晓伦)
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