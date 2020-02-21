齐鸣：注重企业文化建设有助于公司平稳运行

人民网北京2月21日电（记者 周晶）疫情之下，中小企业面临严峻的挑战。如何化危为机，奋然进取？2月20日，人民网强国论坛通过在线通系统举办线上“金台圆桌”人民战疫·中小企业对策共商会，聚焦疫情之下中小企业面临的严峻挑战和转机出路，同时邀请专家为中小企业发展献策献计。
北京华爱普股份有限公司董事长齐鸣在发言中表示，关注国家政策、调整业务结构、注重企业文化，这三方面可帮助中小企业危中寻机。齐鸣认为，疫情确实为公司带来冲击和影响，主要体现在复工时间不好把握、市场周期的调整和人员稳定性等方面。但同时，也看到了新的商业模式和机遇，给公司的未来发展提供了更多可能。疫情期间的自救可从三个方面着手：第一，关注国家政策，做好企业自身防护。及时跟进国家对疫情指导的相关意见和复工时间，密切关注公司员工，尤其是武汉地区员工的情况，提供必要帮助；第二，调整战略规划，聚焦线上业务。调配班组机制，安排线下员工协助线上开展工作并形成工作成果。比如，我们把核心业务聚焦在网络平台和app后，开发速度明显提升；第三，注重企业文化建设，有助于公司平稳运行。企业主在保证员工收入待遇和薪级稳定的同时，也要就工作内容与员工协调一致，让员工对企业文化和所从事的事业有更深入的了解，增加相互的信任和协作力。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】