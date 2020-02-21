疫情之下的中小企业：政策打底 造血自救 转危为机

特殊时期，人民网“金台圆桌”研讨会搬到线上继续召开。这一次，关注的重点是中小企业。

2月12日的中央政治局常委会会议，三次提及“复工”，七次强调“生产”，要求“保持经济平稳运行和社会和谐稳定，努力实现党中央确定的各项目标任务”。

防疫、复工，一个都不能少。一方面疫情防控仍处在关键时期，另一方面复工复产要求紧迫。近期，中央到地方密集出台政策措施，助力企业尽快脱困。但由于各地实际情况差异，不少企业在复工过程中仍遇到“梗阻”，急需更加精准的支持。

2月20日下午，人民网召集14位中小企业代表和专家学者，共同探讨疫情之下中小企业复工复产的突围之策。

“不退缩不裁员！”“造血！自救！”

连日来，习近平总书记多次就疫情防控工作发表重要讲话、作出重要指示，要求统筹推进经济社会发展各项任务，在全力以赴抓好疫情防控同时，统筹做好“六稳”工作，尽可能降低疫情对经济的影响，努力完成今年经济社会发展各项目标任务。

在防控疫情同时积极复工复产，是中央的决策部署，也是现实的迫切要求。

“不能指望政策优惠给企业金刚不坏之身，企业要自救！”智车优行科技有限公司副总裁赵强说：“车企的装配和喷涂车间原本就是无尘车间。于是我们迅速决定把一个喷涂车间改造成全自动口罩生产车间，自己生产口罩，现在最高日产20万只。”

“环卫工人也是疫情中的逆行者。我们35000多名员工坚守在公共环境疫情防控工作一线。” 侨银环保科技股份有限公司执行总裁陈立叶介绍，疫情发生的第一时间，公司便启动了应急管理机制，对员工进行动员和心理疏导；发布了防护规程、作业规程，确保员工作业安全；启动了应急物资采购调拨，全方位保障防护和消杀物资到位。公司还做出了“不畏惧、不退缩、不添乱、不减薪、不裁员、不离弃”的承诺。

雪乐山董事长王展介绍：“原来这个时间的营业收入能占全年的四成以上，可现在为零。整个冰雪行业的损失估计超过80亿元。”

在王展看来，比起政府直接给补贴，更能激发企业“造血”活力的做法是给订单。“希望有一些政府采购订单的支持，通过我们的服务把利润挣回来。”

“零感染！”老乡鸡集团创始人、董事长束从轩说：“到目前为止，上万名员工无一人感染，特别是我们在武汉有2000多名员工。公司不光做到了不欠薪不裁员，最近还在筹备招人。”

“企业上下游一定要抱团。疫情中的养殖场维持艰难，饲料运不来，每天只能给鸡吃七八成饱。但我们坚持收储，坚持货到立马付款。” 疫情期间，老乡鸡武汉餐厅关店不停产，免费供餐给一线医护人员。

民进中央经济委员会副主任、中国中小企业协会副会长周德文非常关注企业复工问题。他表示，尽管全国多地进入复工日，但目前看复工率并不高。仅防控场所、防控物资两方面，就让一些中小企业感到为难。他强调：“希望各地实事求是地规定企业复工条件，不要防御过度，更不能搞形式主义。”

“希望政策踩准痛点，落地更快、温差更小”

免、减、缓！2月20日国务院联防联控机制发布会上，人社部、财政部、住建部等部门介绍了阶段性减免企业社保费、医保费和缓缴住房公积金的政策情况，预计规模将超5000亿元。

“有形的手”不断加大宏观调控力度，重振了企业和员工挣脱疫情影响的信心。企业家们也从各自企业和行业实际出发，积极贡献点子，期待政策在落实中能够进一步精细化。

研讨会上，希望继续加大减税降费力度的呼声最高。此前，多地已提出承租国有企业经营性房产减免房租，多位企业家希望，承租非国有房产办公的企业也可以享受房租补贴。

金融支持方面，“目前中小企业的贷款门槛和融资成本过高，对于具备还款能力、发展势头良好的中小型高科技企业，建议取消中介公司担保环节，适当提高贷款额度，给予贷款利率优惠。”北京合清环保技术有限公司总经理陈俊说。

工信部中小企业发展促进中心是我国唯一一家国家层面中小企业发展促进机构。中心宣传与公共关系部主任张永明介绍，今年一月初，中心已与中国工商银行普惠金融部签署合作备忘录，将为中小企业设立绿色审批通道，提供意向性综合授信额度和优惠利率，接下来还将在重点区域推进中小企业产融合作，构建全国性中小企业融资服务大数据平台，破解政企、银企间信息不对称的困局。

“现在我们有个燃眉之急，就是医用口罩最关键的熔喷布，国内非常紧俏，我们现在从国外定了500公斤，但终归是‘远水’。”智车优行赵强在现场提到在紧急改造生产车间转产口罩时遇到的难题，张永明马上提出，工信部中小企业发展促进中心有应急产业联盟机制，能够帮忙对接解决这项需求。

政府采购是支持中小企业发展的路径之一。“多次疫情来源于市场，为什么不能请专业化的公司人员来加强这些公共场所环境卫生的管理呢？”侨银环保执行总裁陈立叶认为防控公共环境卫生安全常态化势在必行，他呼吁加快环卫等社会事业的市场化，在政府招标过程中支持中小企业公平参与。

老乡鸡集团董事长束从轩直言，希望政府在制定政策时能深入了解情况、更接地气。“比如我们的养殖场算是农业用途，但长期以来没有享受农业用电价格，而是按工业用电，不太合理。”

“政府要抓住企业的痛点来出台政策，解决企业的实际困难。”周德文指出。

高科技企业则期盼政策提高前瞻性。“或许可以考虑调整以往的汽车补贴政策，从扶持产业规模向支持智能化出行技术研发上转变。”赵强认为，金融机构应该给予长期发展态势向好的企业更多、更优质、成本更低的支持，“不仅仅要看企业的规模，还要看成长性。”

企业和专家一致表示，国家出台了很多好政策，希望落地执行时效率更高、温差更小。

“疫情是一次体检”“疫情中有新商机”

疫情之下并非全是“危”，同时也蕴含着“机”。面对疫情导致的需求下降，一些中小企业从内部挖潜降低成本方面多动脑筋，灵活调整生产经营计划，开拓线上业务，创新经营思路，催生出新的业态、焕发出新的生机。

线下陷入疫情困境之时，电商购物、网络订菜、直播带货、远程办公、网络教育等线上交易却愈发火爆。

上海林清轩化妆品有限公司创始人孙来春1月31日深夜给员工写了一封自救鼓励信，并从那天起做了一系列数字化转型的动作。“全面拥抱短视频和直播，全面转型天猫和腾讯、抖音平台。武汉地区竟然靠这个办法和去年同期业绩打平了！2月的第一周，全国业绩不降反升，达到了去年的145%，超出了我的想象！”

孙来春兴奋地说：“零售和服务业必须数字化！一定能开创出一片新天地。”

阿里巴巴本地生活旗下拥有饿了么和口碑两大品牌，副总裁刘晓菲说：“生活物资网上订购和配送量大幅上升。买菜增长了9倍，商超增长了2倍。”平台推出了一系列数字化策略帮助行业复苏，如10元专项资金支持的佣金减免，外卖极速上线的绿色通道，配合政府部门保障民生供应，无接触安心送等等。很多演艺人员、知名淘宝主播加入直播，义务帮助商户卖货、公益带客。

“令人意外的是，开发工作转移到线上之后，有的效能还出现了提升。” 浩鲸云计算科技股份有限公司CEO鲍钟峻介绍：“我们把沟通组织调整得更加轻量化，几乎每天都有培训会和分享会，不停工也不停学。”

高密市大陆国际贸易有限公司CEO傅希昌表示：“疫情也是一次机遇，我们用好各种政策，强化内部运营，优化选品，拓展了新的平台。员工借此机会同供应链伙伴深入沟通，居家办公之时也是提升线上协同能力之时。”

北京华爱普科技有限公司董事长齐鸣说：“我们发现了疫情中产业转型和轻运营的商机，如5G、区块链、冷数据存储。于是我们迅速调整了业务结构，聚焦变化中形成的新需求。”

在康录生物创始人兼CEO陈刚看来，立足于核心技术优势，开展纵向合作、横向合作，把客户服务好，才能真正地把握住企业长期发展的价值。“先注重价值，再去关注利益。只要对社会有很大价值，不用担心企业发展不好。”

张永明指出，疫情期间，5G等手段在远程会诊、远程监护中发挥了巨大作用。可以预见，医疗信息化领域将迎来爆发期。

中国社会科学院经济研究所研究员剧锦文指出，要在疫情中发现代表未来趋向的转型商机，及时调整企业的经营策略。“眼睛向内，充分发挥企业家精神在战胜困难中的作用，这是根本之策。”

人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁也强调了企业家精神的重要性。他表示：“疫情是一次体检，检验企业的健康程度、管理能力、应变能力。无论顺境、逆境，企业都要依靠自己的力量，主动作为、突破重围、寻找出路，找到新的发展模式，抓住新的机遇，在主营业务的基础上调整企业战略，衍生出新的增值业务，取得迅速的发展。我相信，我国经济中长期发展趋势不会发生根本性变化。”

(责编：夏晓伦、毕磊)