我国口罩日产能产量超过7000万只

本报北京2月27日电 （记者陆娅楠）按照党中央、国务院部署，国家发展改革委采取有力措施，全力以赴做好口罩保供工作，优先保障口罩企业用工、资金、物流以及设备、关键原辅料供应等需求，支持企业通过技术改造加快扩能增产，引导企业在切实做好自身防疫、确保安全生产和产品质量的前提下，开足马力满负荷生产。

据调度显示，继2月24日我国医用N95口罩日产能突破100万只后，2月25日，我国医用口罩日产能达到3212万只，日产量达到3028万只；包括普通口罩、医用口罩、医用N95口罩在内，全国口罩日产能达到7285万只，日产量达到7619万只，分别是2月1日的3.4倍、7.8倍，口罩产能利用率达到105%，初步缓解了口罩供需矛盾。

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 04 版）

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