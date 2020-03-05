财政部：充分运用大数据理念 监督好各个地方资金的使用

财政部副部长许宏才（中国网 董宁 摄）

人民网北京3月5日电（记者庄红韬）在今天下午举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，财政部副部长许宏才回答如何监督好资金的使用时表示，核心的一条就是充分运用大数据理念。所有的各个地方库款的情况，财政部通过大数据了解和掌握。在了解和掌握的基础上，及时发现风险，及时层层传导，及时跟进，共同采取措施，确保库款能够保障疫情防控和“三保”等重点支出需要。

财政部国库支付中心主任刘金云介绍了具体措施。他表示，在人民银行的密切配合下，财政部建立了全国可以到县一级的财政库款的监测机制。根据这个监测机制，可以有针对性地加强对全国到各个县一级的库款管理情况的监测和督导。目前看，地方财政库款整体运行情况良好，库款规模持续保持在合理区间，但是受减税降费政策翘尾减收，特别是新冠肺炎疫情的影响，有些地区基层财政库款调度比较紧张，“三保”存在一定的困难。财政部在加大转移支付调度力度的同时，切实加强对地方库款运行的监测和督导，主要采取了以下措施：

一是定期向省级财政部门发函，告知库款保障水平偏低的县区名单。财政部根据监测情况，测算各地分市县的库款的保障水平，按月向省级财政部门发函，告知所属库款水平偏低县区的名单，并要求各地加强库款的调度管理，合理安排支出的顺序，优先保障“三保”等重点支出的需要。

二是按天开展地方县级工资保障监测预警。按照库款余额相对于月均国标工资的一定倍数设定监测参数，对达到预警标准的县区，通过信息系统发出预警通知，有关省级财政部门接到预警通知后及时核实情况，并督促指导被预警的县区采取防范措施，必要的时候，省级财政部门要给困难的县区给予适当的资金调度支持。今年财政部还将继续完善县级工资保障监测预警机制，将收支平衡压力比较大、以前年度存在工资拖欠、库款保障水平持续偏低的县区纳入重点的监测范围。

三是加强对地方“三保”形势的预研预判。研究制定了工资支付保障风险评估专项报告制度，组织全国各县级财政部门按月对未来三个月的工资保障情况进行评估，有针对性地进行督促指导，并将风险评估情况作为对地方转移支付资金调度测算的参考因素。财政部还将进一步加强地方各级财政库款情况的监测分析，通过各级财政部门联动，切实兜牢基层“三保”底线。

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